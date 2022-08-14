UKAI×江振誠聯手！日法雙廚頂級餐會 每人2.8萬元

如何在經典之作另闢蹊徑、融入新元素？UKAI飲食事業部部長笹野雄一郎（Yuichiro Sasano）與國際主廚江振誠攜手，以細膩雋永與傳承再延續為基因，展開跨越時空地域的碰撞與對話，2022年8月16日至8月18日於THE UKAI TAIPEI，同時集結3個品牌打造「THE UKAI TAIPEI/ UKAI鳥山x RAW雙廚客座：Timeless Legends跨越時空傳奇經典」，一次品嚐日式割烹料理與法式鐵板燒的美味。

本次餐會提取UKAI集團的豆腐、田村和牛、蒜香炒飯等精粹，以及法國料理標誌性的肥肝、松露、魚子醬，藉由兩位主廚加以詮釋。其中「“Memory”1997經典黑松露鴨肝暖凍」乃是江振誠料理生涯的第一道創作，登上米其林三星餐廳感官花園的菜單。「龍蒿奶油茴香古法雞」則是體現料理人追求卓越不懈的精神；「黃金奧賽嘉油封海鱸魚」汲取在地素材，形成西方料理亞洲味覺與多重闡述。

傳遞UKAI對自然的崇敬之心以及對賓客的款待之心，菜單中以「八寸」帶領賓客身歷其境緣起1973年傳統賞螢活動；「沙朗卷與極上菲力」選用田村牧場培育的專屬黑毛和牛，並分別搭配代表日本的花山椒、台灣的九層塔，營造不同風味；滿懷細膩真摯心意的「蒜香炒飯」，活動限定使用來自山梨縣的新月特別栽培米，搭配釜鍋現煮與青辣椒提味，令人耳目一新。代表性的「鹽蒸鮑魚」，也成為隱藏版共演菜色，注入RAW的法式靈魂以三種海藻狀態，走進更深層自然與海的畫面中。另外在甜點中，也將找到屬於台灣與日本的意想之外連結。