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桃園機場航廈間接駁 未來評估改為電動車運行

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
未來機場間的交通連接，配合國家電動車發展政策，由現行的軌道系統，評估改為電動車。本報資料照片
未來機場間的交通連接，配合國家電動車發展政策，由現行的軌道系統，評估改為電動車。本報資料照片

未來機場間的交通連接，配合國家電動車發展政策，由現行的軌道系統，評估改為電動車；桃園機場公司表示，目前規畫第二、第三航廈的連接交通先行。

桃園機場公司副總范孝倫表示，主要是逐步配合桃機第三航廈推動，二航廈跟三航廈間要有連接，現在接一航廈跟二航廈間屬於類似捷運軌道的PMS系統，配合二航廈連接三航廈，會有新的連接系統出來，配合目前新的運具發展，電動巴士目前在評估中。

范孝倫表示，目前的運具發展，過去五年間，電動自駕車發展非常快速，現在做的系統是未來要使用的，不是現在要用的，也因此考量未來的發展性綜合檢討，二航廈跟三航廈間的連接會朝電動車方向考量，過幾年後再來更新評估，屆時兩個系統都會做整合。

范孝倫說，至於營運管理費用方便，目前連接一航廈與二航廈的軌道系統，跟未來第二航廈連接第三航廈的電動車系統，兩者的型態不同，就目前檢討軌道系統單價高些，不論在建造上與維護上，軌道系統一年維護約億元。

桃園機場現階段一航廈連接二航廈的類似捷運的接駁車是日本製造，在2003年啟用，在航廈南側及北側，管制區內及區外各有一條路線，24小時營運連接一航廈與二航廈，在疫情之前，行車班距白天2到4分鐘，深夜4到8分鐘，提供旅客及工作人員搭乘。

桃園機場 捷運 疫情

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