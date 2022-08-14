不用再繞路！忠孝復興4號連通口8/15開通 SOGO加碼B2超市升級見客
今年初捷運忠孝復興4號連通口因電扶梯改善工程封閉施工，也為原本可直通遠東SOGO百貨忠孝館B1與1樓大門的百萬龐大人流帶來陣痛期，現在封閉7個多月的出入口即將在8月15日開通重啟，讓通勤族與來往的民眾，可以提前享受到台北市捷運局竣工完成更便利的上下樓雙向手扶梯的無障礙通行空間。同時，B2銘店及忠孝超市大改裝也剛好銜接捷運4號連通口完工時程，SOGO順勢推出館內美食、飲品、服飾、家電優惠慶祝，迎接百萬人流入店。
軌道商機對百貨商場的重要性，可說是將人潮直接送達商場的人流主動脈，緊鄰交通軌道的「地點優勢」更是百貨拿下經營致勝分的關鍵。
SOGO忠孝館是全台北市最早與捷運連通接軌的百貨商場，其中忠孝館B1與捷運連通更是領全台百貨之先，迄今已超過20年。但當時「上行手扶梯，下行樓梯」的規畫，已不符合現今高齡化社會消費者及通勤族的行動需求，為了進化完成「上下手扶梯」，因此，今年初開始封閉4號連通口施工，原本可直接就近抵達SOGO忠孝館的民眾，必須繞遠路而行。
當然，出入口封閉期間肯定為民眾帶來不便利，對SOGO來說也是人流遭截斷的陣痛。根據SOGO統計，2021年1～7月光從與捷運4號出口連接的忠孝館B1連通口入店的人流超過150萬人次。換言之，今年因為捷運4號出口封閉7個多月，對SOGO忠孝館來客數的巨大影響可想而知。
但施工的7個多月時間，SOGO忠孝館也沒有閒著，除了為降低人流損失影響而應變推出的各式集客企畫之外，也透過連通口封閉期間進行B2銘店及忠孝超市的大幅度改裝。忠孝館B2的食品超市樓層年度業績超過9億，不僅是SOGO老主顧的最愛，也是百貨超市業績、坪效雙冠王，現在軟硬體皆翻新優化，捷運4號出口開通加上改裝效益，都為消費者體驗帶來優化，勢必將為SOGO挹注成長動力。
慶祝忠孝復興站4號連通口開通，SOGO忠孝館準備了多樣優惠迎客，像是推出服飾成套優惠、家電3千有找、風扇買一送一，B1美食街也推出套餐優惠及飲品冰品買一送一，另有集點連線活動可獲快樂購點數，抽住宿券、造型按摩機等好禮。
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