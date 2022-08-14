快訊

歪樓了！高雄建築工地路面塌陷 3棟透天變「比薩斜塔」

基隆缺水惡化明轉綠燈！未來半月恐難降雨 水利署研商調水

聽新聞
test
0:00 / 0:00

免費！「真珠美人魚」快閃華山 人魚公主冰淇淋必吃

聯合報／ 記者陳睿中/即時報導
除了角色立牌，舞台區也會舉辦主題活動。圖／FANFANS粉粉提供
除了角色立牌，舞台區也會舉辦主題活動。圖／FANFANS粉粉提供

「真珠美人魚」是許多8年級女生的共同回憶，主題曲「七彩的微風」也是超夯神曲。今年暑假，多次推出主題活動的FANFANS粉粉獲得群英社正式官方授權，已限時於華山東3A館打造「真珠美人魚期間限定店」。不僅有滿滿的打卡場景，還有多款主題甜點、飲品，而且採免費入場，讓粉絲們可以盡情享受青春回憶。

本次的真珠美人魚主題空間內，特別設計多種情境的拍照打卡專區。角色人形立牌可讓粉絲們能跟自己喜愛的角色拍照留影；衝浪區有著逼真的海浪造景、衝浪板，讓民眾可以化身海斗。除此之外，也特別還原露亞在洗澡的浴室場景，一秒化身為露亞不再是夢想。另外，主題活動期間，還會在半圓形舞台舉辦現場活動供粉絲參加。

期間限定店此次也特別推出「粉色真珠音調 露亞-甜甜圈」、「水色真珠音調 波音-杯子蛋糕」以及「碧色真珠音調 莉娜-抹茶慕斯」等多款超夢幻甜點，還有泡芙、馬卡龍、甜甜圈等不同點心，皆是呼應主題之作，每份100～280元。其中「人魚公主冰淇淋」是在霜淇淋表面灑上彩色糖珠，還有手工餅乾製成的魚尾、星星及貝殼，每支180元。另外飲料則有7款不同款式，包含有露亞-草莓歐蕾、莉娜抹茶歐蕾等品項，每杯均為180元。甜點和飲料都會搭配專屬的角色插卡或吸管套，購買任一飲品還可獲得特典杯墊。

不僅有打卡空間、甜點、飲品，真珠美人魚期間限定店並提供多樣化的週邊商品，包括老帽、潮T等時尚又實用的穿搭單品，還有髮飾、抱枕、鑰匙圈、人物壓克力立牌、杯套、胸章及托特包等生活用品，甚至還有化妝水、面膜等實用周邊。活動預計展出至9月25日為止。

館內提供多款主題甜點，每份100～280元。圖／FANFANS粉粉提供
館內提供多款主題甜點，每份100～280元。圖／FANFANS粉粉提供
大型的角色立牌，可供粉絲們合影留念。圖／FANFANS粉粉提供
大型的角色立牌，可供粉絲們合影留念。圖／FANFANS粉粉提供
占卜水晶球甜甜圈。圖／FANFANS粉粉提供
占卜水晶球甜甜圈。圖／FANFANS粉粉提供
用餐區重現許多經典場面。圖／FANFANS粉粉提供
用餐區重現許多經典場面。圖／FANFANS粉粉提供
包括甜點、飲品，均有對應的角色插卡或吸管套。圖／FANFANS粉粉提供
包括甜點、飲品，均有對應的角色插卡或吸管套。圖／FANFANS粉粉提供
海浪造景與衝浪板，可讓粉絲化身海斗。圖／FANFANS粉粉提供
海浪造景與衝浪板，可讓粉絲化身海斗。圖／FANFANS粉粉提供
呼應露亞主題的粉色真珠音調甜甜圈、草莓歐蕾。／FANFANS粉粉提供
呼應露亞主題的粉色真珠音調甜甜圈、草莓歐蕾。／FANFANS粉粉提供
「人魚公主冰淇淋」有魚尾、星星及貝殼裝飾，每支180元。圖／FANFANS粉粉提供
「人魚公主冰淇淋」有魚尾、星星及貝殼裝飾，每支180元。圖／FANFANS粉粉提供
飲料共有7款不同款式，還可獲得特典杯墊。圖／FANFANS粉粉提供
飲料共有7款不同款式，還可獲得特典杯墊。圖／FANFANS粉粉提供
店內提供多種週邊商品。圖／FANFANS粉粉提供
店內提供多種週邊商品。圖／FANFANS粉粉提供

甜點 吸管

延伸閱讀

代步工具「罷工」青春恐失約 他做這件事助人熱血攻頂

美味 健康 低熱量！「Bebop」冰淇淋與美式餐廳共譜Chill能量、更加清爽無負擔

「哈根達斯」含環氧乙烷，吃下肚會怎樣？5品項、退費方法一次看

喉嚨痛可吃冰淇淋減緩嗎？耳鼻喉科醫：在一前提下確實有幫助

相關新聞

免費！「真珠美人魚」快閃華山　人魚公主冰淇淋必吃

「真珠美人魚」是許多8年級女生的共同回憶，主題曲「七彩的微風」也是超夯神曲。今年暑假，多次推出主題活動的FANFANS粉...

洪瑞珍「全新概念店」全面上市！內用限定吃得到人氣「國民吐司」，開幕三明治免費吃

洪瑞珍「全新概念店」進軍台灣市場囉！與傳統外帶店不同的是，全新內用裝潢明亮化，透過靜置法讓三明治更加鬆軟好吃，還能吃到人氣「國民吐司套餐」，絕對會推翻消費者過去對洪瑞珍的全新印象！

中秋團聚必備！Pinkoi精選6款「實用美型烤肉器具」

中秋佳節是親友團聚時刻，除了賞月之外，烤肉更是闔家大小都喜愛的熱門活動，想要省事又要兼顧拍照打卡的美感，好用的烤肉器具絕...

SPA買一送一、一泊一食4千起！JR東日本飯店台北慶周年

去年8月開幕的JR東日本大飯店台北，將於8月23日迎來一周年，即日起至9月底推出「一周年慶住房優惠專案」，平日入住都會客...

跟團也不要落單！ 柬埔寨吳哥窟旅遊真這麼危險？ 過來人曝「恐怖經歷」

近年來柬埔寨、緬甸等東南亞國家屢傳台灣人遭誘騙打工事件越來越多，對此，有網友在《PTT》發文不禁好奇，「誰還敢去吳哥窟旅遊？」貼文一曝光，不少曾經去旅遊過的人曝恐怖經驗分享：「就算跟團也不要落單！」

高雄SKM Park開幕買氣超燙 BURBERRY中午業績飆破百萬

新光三越將購物中心轉型為Outlet的第一個代表作「SKM Park Outlets」今年1月25日試營運後今日正式開幕...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。