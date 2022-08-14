免費！「真珠美人魚」快閃華山　人魚公主冰淇淋必吃

「真珠美人魚」是許多8年級女生的共同回憶，主題曲「七彩的微風」也是超夯神曲。今年暑假，多次推出主題活動的FANFANS粉粉獲得群英社正式官方授權，已限時於華山東3A館打造「真珠美人魚期間限定店」。不僅有滿滿的打卡場景，還有多款主題甜點、飲品，而且採免費入場，讓粉絲們可以盡情享受青春回憶。

本次的真珠美人魚主題空間內，特別設計多種情境的拍照打卡專區。角色人形立牌可讓粉絲們能跟自己喜愛的角色拍照留影；衝浪區有著逼真的海浪造景、衝浪板，讓民眾可以化身海斗。除此之外，也特別還原露亞在洗澡的浴室場景，一秒化身為露亞不再是夢想。另外，主題活動期間，還會在半圓形舞台舉辦現場活動供粉絲參加。

期間限定店此次也特別推出「粉色真珠音調 露亞-甜甜圈」、「水色真珠音調 波音-杯子蛋糕」以及「碧色真珠音調 莉娜-抹茶慕斯」等多款超夢幻甜點，還有泡芙、馬卡龍、甜甜圈等不同點心，皆是呼應主題之作，每份100～280元。其中「人魚公主冰淇淋」是在霜淇淋表面灑上彩色糖珠，還有手工餅乾製成的魚尾、星星及貝殼，每支180元。另外飲料則有7款不同款式，包含有露亞-草莓歐蕾、莉娜抹茶歐蕾等品項，每杯均為180元。甜點和飲料都會搭配專屬的角色插卡或吸管套，購買任一飲品還可獲得特典杯墊。