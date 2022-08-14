注入愛與時髦！路易威登Empreinte珠寶翻玩經典logo

結合路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）品牌行李箱鉚釘元素和經典Monogram 花朵圖案的Empreinte珠寶系列，自2004推處以來就以高辨識度，成為品牌最膾炙人口的設計之一。2022年，路易威登珠寶與腕表藝術總監Francesca Amfitheatrof採用現代設計語彙，重新演繹Empreinte珠寶系列，開啟了嶄新篇章。

全新中性風格且男女皆宜的18K黃金、白金或玫瑰金的珠寶系列，保留鉚釘的釘頭印記及鏤空的Monogram花朵圖案，珠寶的中間矗立由喬治威登（Georges Vuitton）在1896年所設計的LV字首標誌圖案。戒指和手鍊新作融入交織的流線線條，象徵著愛人之間的關係，其代表的相似意義猶如鞏固品牌傳奇行李箱的皮繫帶。長項鍊則可輕鬆轉換成多層次手鍊或疊戴式項鍊。造型細緻靈巧的單圈耳環和鑲鑽玫瑰金耳扣，發揮幾何圖形的優點，可以單獨配戴，也可以混合搭配。全新Empreinte珠寶系列將於8月19日全球上市。 Empreinte玫瑰金與鑽石雙圈手環戒指，52萬5,000元。圖／路易威登提供 Empreinte珠寶系列項鍊可自由調整長度變化不同的配戴方式。圖／路易威登提供 路易威登重新演繹經典Empreinte珠寶系列。圖／路易威登提供 路易威登重新演繹經典Empreinte珠寶系列。圖／路易威登提供 Empreinte玫瑰金粗版戒指，12萬3,000元。圖／路易威登提供 路易威登重新演繹經典Empreinte珠寶系列。圖／路易威登提供 Empreinte玫瑰金與鑽石耳釘，單枚15萬8,000元。圖／路易威登提供 路易威登重新演繹經典Empreinte珠寶系列。圖／路易威登提供 Empreinte玫瑰金鑽石戒指，22萬8,000元。圖／路易威登提供 Empreinte黃金與鑽石多層次項鍊，136萬元。圖／路易威登提供 Empreinte白金與鑽石耳環，單枚10萬5,000元。圖／路易威登提供