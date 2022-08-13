創造生活儀式感 盎然Revive spa打造4款療程放鬆身心

現代人處於各種生活壓力之中，想要讓自己可以放鬆心情，除了假日裡出外踏青，平日的下班生活也可以讓自己舒心放鬆的時刻。在放鬆之餘，大家最擔心是長期坐在辦公桌前，加上飲食與作息不正常，讓體態也跟著受影響。頂級肌膚健康管理中心盎然Revive spa推出全新四項療程，搭配著Dermalogica 德卡舒療精油，可以放鬆上班的憂愁外，也能夠對抗橘皮、筋骨活絡、放鬆減壓、婦科舒緩，用日常的保養，迎接每一個呵護自己的滿意時光。

悠美診所集團旗下肌膚健康管理中心「盎然Revive spa」以頂級珍稀的精油及專業設備，透過資深美療師的純熟技法，為身體釋放身心靈，並打造全新肌膚及體態管理。Dermalogica 德卡舒療共有4款精油，分別為輕盈塑形調理油、活絡舒緩調理油、身體減壓調理油及青春賦活調理油，將量身訂做個人spa體驗，喚醒身體的美麗與健康。

Dermalogica 德卡舒療步驟：