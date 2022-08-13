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創造生活儀式感 盎然Revive spa打造4款療程放鬆身心

聯合報／ 記者劉小川／台北即時報導
盎然Revive spa Dermalogica 德卡舒療步驟嗅吸選油。圖／盎然Revive spa提供
盎然Revive spa Dermalogica 德卡舒療步驟嗅吸選油。圖／盎然Revive spa提供

現代人處於各種生活壓力之中，想要讓自己可以放鬆心情，除了假日裡出外踏青，平日的下班生活也可以讓自己舒心放鬆的時刻。在放鬆之餘，大家最擔心是長期坐在辦公桌前，加上飲食與作息不正常，讓體態也跟著受影響。頂級肌膚健康管理中心盎然Revive spa推出全新四項療程，搭配著Dermalogica 德卡舒療精油，可以放鬆上班的憂愁外，也能夠對抗橘皮、筋骨活絡、放鬆減壓、婦科舒緩，用日常的保養，迎接每一個呵護自己的滿意時光。

悠美診所集團旗下肌膚健康管理中心「盎然Revive spa」以頂級珍稀的精油及專業設備，透過資深美療師的純熟技法，為身體釋放身心靈，並打造全新肌膚及體態管理。Dermalogica 德卡舒療共有4款精油，分別為輕盈塑形調理油、活絡舒緩調理油、身體減壓調理油及青春賦活調理油，將量身訂做個人spa體驗，喚醒身體的美麗與健康。

Dermalogica 德卡舒療步驟：

步驟一、嗅吸選油：挑選一款最能舒放目前自身狀態的精油，美療師評估後，推薦適合的療程。

步驟二、精油勻體：先以植萃精油勻體，加強容易水腫的腿部、僵硬背部和雙手，將精油由下往上滑推腳部暖體。

步驟三、肘壓舒氣：由下往上均勻滑推小腿、大腿數回，以肘部大面積出力加強施壓。

步驟四、釋放腿壓：抓握腳踝處360度緩慢旋轉小腿，疏鬆筋骨、被動伸展腿部。由上往下施力按壓腳掌處，加強放鬆。

步驟五、背部滑推：以多種背部肌肉手技按摩，放鬆背部緊繃神經。以雙手大拇指、手掌、手肘加強沿著脊椎兩側膀胱經由下往上滑推，釋放肩胛骨縫乳酸。

盎然Revive spa 德卡輕盈塑形調理油也推出4大療程，分別有「輕盈。塑形」、「活絡。舒緩」、「舒眠。減壓 」、「青春。賦活」 。以天然植萃的療癒修護，平衡身心靈，並採用100%天然香氛及天然防腐系統打造最純粹的複方按摩精油，輔以「瑞典式手法」滑撫、揉捏及壓捏，讓肢體與心靈同時釋放，讓緊繃急躁的一天得以紓緩，好好讓自己徹底放鬆。

盎然Revive spa 讓緊繃急躁的一天得以紓緩，好好地放鬆。圖／盎然Revive spa提供
盎然Revive spa 讓緊繃急躁的一天得以紓緩，好好地放鬆。圖／盎然Revive spa提供
盎然Revive spa 德卡舒療四款天然精油，搭配舒心的課程一起放鬆。圖／盎然Revive spa提供
盎然Revive spa 德卡舒療四款天然精油，搭配舒心的課程一起放鬆。圖／盎然Revive spa提供
盎然Revive spa 德卡輕盈塑形調理油也推出4大療程。圖／盎然Revive spa提供
盎然Revive spa 德卡輕盈塑形調理油也推出4大療程。圖／盎然Revive spa提供

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