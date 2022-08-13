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法式蘿莉風 丹麥設計師品牌Cecilie Bahnsen秀大人浪漫
想到北歐風格、斯堪地納維亞（Skandinavien），似乎總想到簡約、飽滿的色彩。但北歐風格可不只有簡約或留白，丹麥設計師品牌CECILIE BAHNSEN本季推出多樣化新品，結合法國時尚風格與北歐設計思維，帶來蘿莉風格的浪漫變奏。
手工設計、古典的羊腿袖、蓬蓬袖與裙襬，CECILIE BAHNSEN將原本從次文化而來的「蘿莉」風格，注入了更多的法式浪漫。設計師畢業於倫敦皇家藝術學院、並曾在多個時裝品牌工作的Cecilie Bahnsen，運用原有的北歐美學脈絡，將蘿莉風格變得更為立體、成熟。全系列服裝中並展現了設計師擅長的刺繡工藝，例如袖口或領間、交錯點綴。
2022秋冬系列並以丹麥女性作家Tove Ditlevsen的作品《Night Wandering》為靈感，再加入各種手法：硬紗、刺繡花朵、織紋、羊腿袖及露背繫帶，夢幻、浪漫卻又真實；除了經典的黑白色系，紅色、腮紅粉紅色、電光藍和碧綠色也帶出了朦朧美感，像是從斯堪地納維亞童話或日本次文化中「出走」來到現世，夢幻也真實。
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