法式蘿莉風 丹麥設計師品牌Cecilie Bahnsen秀大人浪漫

想到北歐風格、斯堪地納維亞（Skandinavien），似乎總想到簡約、飽滿的色彩。但北歐風格可不只有簡約或留白，丹麥設計師品牌CECILIE BAHNSEN本季推出多樣化新品，結合法國時尚風格與北歐設計思維，帶來蘿莉風格的浪漫變奏。

手工設計、古典的羊腿袖、蓬蓬袖與裙襬，CECILIE BAHNSEN將原本從次文化而來的「蘿莉」風格，注入了更多的法式浪漫。設計師畢業於倫敦皇家藝術學院、並曾在多個時裝品牌工作的Cecilie Bahnsen，運用原有的北歐美學脈絡，將蘿莉風格變得更為立體、成熟。全系列服裝中並展現了設計師擅長的刺繡工藝，例如袖口或領間、交錯點綴。