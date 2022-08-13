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這就是斯巴達！Bomberg BB-01銅色時計 霸氣開外掛

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
「炸彈表」Bomberg則從經典電影《300壯士》中得到啟發，帶來一只BB-01銅色斯巴達戰士自動大三針腕表，霸氣外顯。圖 / Bomberg Watch提供（合成圖）
「炸彈表」Bomberg則從經典電影《300壯士》中得到啟發，帶來一只BB-01銅色斯巴達戰士自動大三針腕表，霸氣外顯。圖 / Bomberg Watch提供（合成圖）

男人味是一種很抽象的概念，可以是襯衫筆挺的領口、西裝俐落的肩線，當然也可以是手腕表款風格的展示，域峰表（Favre-Leuba）與Bomberg個別推出了兩款相對平價時計，但以特別的色彩加持，帶來活力、律動的男人風格印象。

Favre-Leuba過去曾以Bivouac 9000高度計腕表展現了品牌在複雜功能與實用面向的雙重高度，近日新品Chief Chronograph計時腕表則具有市場頗受歡迎的設計、白面黑圈的「熊貓」面，另有勃根地酒紅、墨綠與天鵝絨黑等多種配色。表款的動力來源使用了穩定、好口碑的ETA Valjoux 7753自動上鍊機芯，並具表帶快拆系統，訂價10萬有找，讓無論平常喜歡什麼顏色的搭穿，都能自由滿足。

炸彈表」Bomberg則從經典電影《300壯士》中得到啟發，帶來一只BB-01銅色斯巴達戰士自動大三針腕表，43毫米的精鋼表殼使用了銅色與黑色舊化PVD處理，再經過立體雕花，而面盤上再有著醒目的斯巴達人頭盔與長矛造型，霸氣外顯。

值得一提的是，表殼兩側再鐫有古希臘文「μολων λαβε」與英文「Come and take them」，兩段字句語意相同，出自「溫泉關戰役」（Μάχη τῶν Θερμοπυλῶν）時波斯國王薛西斯一世要求斯巴達人交出武器、而斯巴達國王列奧那達則以此回應，可譯為中文「好膽自己來拿」，簡單的幾個單字，卻將斯巴達人的無畏與硬派、清楚演示。特殊的皮表帶並採紅黑縫線搭配折疊扣，訂價62,800元。

Favre-Leuba Chief Chronograph計時腕表，93,000元。圖 / 域峰表提供
Favre-Leuba Chief Chronograph計時腕表，93,000元。圖 / 域峰表提供
表殼兩側再鐫有古希臘文「μολων λαβε」與英文「Come and take them」，兩段字句語意相同，出自「溫泉關戰役」（Μάχη τῶν Θερμοπυλῶν）。圖 / Bomberg Watch提供
表殼兩側再鐫有古希臘文「μολων λαβε」與英文「Come and take them」，兩段字句語意相同，出自「溫泉關戰役」（Μάχη τῶν Θερμοπυλῶν）。圖 / Bomberg Watch提供
Chief Chronograph計時腕表表款的動力來源使用了穩定、好口碑的ETA Valjoux 7753自動上鍊機芯，並具表帶快拆系統。圖 / 域峰表提供
Chief Chronograph計時腕表表款的動力來源使用了穩定、好口碑的ETA Valjoux 7753自動上鍊機芯，並具表帶快拆系統。圖 / 域峰表提供
Favre-Leuba新品Chief Chronograph計時腕表另有勃根地酒紅、墨綠與天鵝絨黑等多種配色。圖 / 域峰表提供
Favre-Leuba新品Chief Chronograph計時腕表另有勃根地酒紅、墨綠與天鵝絨黑等多種配色。圖 / 域峰表提供

腕表 希臘 炸彈

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