這就是斯巴達！Bomberg BB-01銅色時計 霸氣開外掛

男人味是一種很抽象的概念,可以是襯衫筆挺的領口、西裝俐落的肩線,當然也可以是手腕表款風格的展示,域峰表(Favre-Leuba)與Bomberg個別推出了兩款相對平價時計,但以特別的色彩加持,帶來活力、律動的男人風格印象。

Favre-Leuba過去曾以Bivouac 9000高度計腕表展現了品牌在複雜功能與實用面向的雙重高度,近日新品Chief Chronograph計時腕表則具有市場頗受歡迎的設計、白面黑圈的「熊貓」面,另有勃根地酒紅、墨綠與天鵝絨黑等多種配色。表款的動力來源使用了穩定、好口碑的ETA Valjoux 7753自動上鍊機芯,並具表帶快拆系統,訂價10萬有找,讓無論平常喜歡什麼顏色的搭穿,都能自由滿足。

「炸彈表」Bomberg則從經典電影《300壯士》中得到啟發,帶來一只BB-01銅色斯巴達戰士自動大三針腕表,43毫米的精鋼表殼使用了銅色與黑色舊化PVD處理,再經過立體雕花,而面盤上再有著醒目的斯巴達人頭盔與長矛造型,霸氣外顯。