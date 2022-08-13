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看見台灣的萬紫千紅 台灣天然染色文化意象展今開展

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
台中市纖維工藝博物館「交響與共鳴：台灣天然染色文化意象」特展今天開幕，展期至9月18日。圖／台中市政府提供
台中市纖維工藝博物館「交響與共鳴：台灣天然染色文化意象」特展今天開幕，展期至9月18日。圖／台中市政府提供

台中市纖維工藝博物館「交響與共鳴：台灣天然染色文化意象」特展今天開幕，以台灣常見的經典色，加上24節氣的色彩組合，首度將染色與在地文化連結，探討台灣獨特環境下產生的色彩文化，建構台灣天然染色的美學意象，展期即日起至9月18日。

文化局表示，日常生活中對於顏色的描述，都是以大家可接觸的生活色彩作為範例，進而凝聚成文化脈絡裡的共識，例如稻綠、湖水綠、油菜花黃、茄子紫、芋頭紫、水泥灰、鴿子灰等，不僅以實物讓人聯想色彩的種類與差異，也能推敲出與農業的深厚淵源。

這次展覽，策展人陳景林特別加入立春、驚蟄、清明、穀雨等24節氣的色彩關聯及組合配色，建構獨特色彩文化意象。陳景林說，「交響與共鳴」策展理念「色彩的交響．情感的共鳴」，是將對於色彩的共同記憶構築出專屬台灣的色彩文化意象，進而成為台灣發展染色工藝的重要資料庫。

陳景林表示，展區分成「主題意象」、「色系演繹」、「節氣風情」、「染纈應用」四展區，透過介紹、分類、解析與應用等不同面向，提供台灣染色工藝界更多運用題材，提升染色工藝水平，使色彩使用具有天然、環保的特性，讓人類與環境都能和平共存、永續發展。

纖維工藝博物館表示，館內還有「纖維工藝的生活時尚」常設展、「0與1的奧秘－當代提花織物探索」、裝置藝術「光影織間」及戶外纖維植物區「綠野纖蹤」等精采展出，歡迎民眾免費入館參觀。

台中市纖維工藝博物館「交響與共鳴：台灣天然染色文化意象」特展今天開幕，以台灣常見的經典色，加上24節氣的色彩組合，首度將染色與在地文化連結。圖／台中市政府提供
台中市纖維工藝博物館「交響與共鳴：台灣天然染色文化意象」特展今天開幕，以台灣常見的經典色，加上24節氣的色彩組合，首度將染色與在地文化連結。圖／台中市政府提供

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