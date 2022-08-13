頑皮世界與吳寶春聯手 推出動物主題餐點動物造型麵包

台南學甲頑皮世界動物園打造動物主題餐廳「樹頂屋」，今天開幕。除動物主題餐點，更與世界麵包冠軍吳寶春合作，研發長頸鹿吐司、斑馬吐司以及水豚造型餅乾等聯名商品。這是寶春師首度製作造型麵包與餅乾。

頑皮世界表示，吳寶春獨家製作的造型伴手禮，第一波推出長頸鹿、斑馬與水豚造型。為完美呈現動物紋路和造型，三款產品都須手工製作；由於對品質要求完美，一旦樣貌不夠擬真，或是口感沒有到味，製作流程就整個打掉重練，重複嘗試十多次，終於推出最滿意的作品。為了表示重視，吳寶春這幾天還坐鎮台南烘焙學院，控管製作品質。

吳寶春表示，一年多前他帶著全家走訪頑皮世界，在與園內可愛動物親近接觸時，感受到身心完全放鬆，覺得如果能將動物Q萌的模樣，轉換成麵包和餅乾，應該可以將這份療癒感無限延伸，所以開始構思研發，才有了今天的作品。由於手工製作，暫時無法量產，目前僅在頑皮世界買得到。