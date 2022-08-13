聯名美國網球公開賽！Ralph Lauren把運動服變時髦了

有別於日系平價品牌訴求機能、平價，原本擅長打造「Polo衫」的美國時裝品牌Ralph Lauren近日宣佈：「重返」美國網球公開賽（US Open），成為大會的指定服裝，同時並推出與大會聯名的全系列服飾配件，將過往人們想像中的運動服變得更為時髦、有型，同時兼具高彩活力，展現經典的美式風格。

事實上這並非Ralph Lauren首次推出與網球系列聯名的設計，品牌過往也曾與溫布頓網球公開賽推出聯名系列，該系列的視覺多以白色、綠色、條紋為DNA，而Ralph Lauren與美網的聯名系列則在色彩上更為活躍，例如紅、藍、綠三色搭配白色粗條紋帶出律動活力，並加入品牌經典的馬球圖案，又或是白色T恤但在袖口與領口以藍色滾邊、並在正面印有醒目的US OPEN NEW YORK 2022字樣。