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馬卡龍色太誘人！Franck Muller Vanguard甜美0熱量

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
像是法式甜點馬卡龍色的甜美，成為新款Vanguard Aqua Bleu的靈感來源。圖 / Franck Muller提供
像是法式甜點馬卡龍色的甜美，成為新款Vanguard Aqua Bleu的靈感來源。圖 / Franck Muller提供

柔美的成色總能帶來愉悅心情，鐘表品牌Franck Muller從透澈的「水」得到靈感，結合Vanguard系列酒桶形的表殼，進而推出一系列大中華區限定的Vanguard Aqua Bleu腕表。表款全數在表帶、面盤細節中帶有柔美水嫩淺藍，為夏日注入一股清涼氣氛。

這種特殊的水藍色，貌似知名珠寶品牌經典的「知更鳥藍」，但同時也像近年頗為流行的「馬卡龍」色，帶來法式甜點的聯想。全系列並分成大尺寸的男士腕表、以及較為纖細修長的女性款式，但都具備了Vanguard系列曼妙、圓弧的酒桶形表殼。並具有精鋼、玫瑰金、白金與鑲鑽的多種組合。

機芯將具有石英、自動上鍊機械機芯兩種動力，而無論是哪一種機芯或表殼材質，面盤上12個放大、變形的手工噴繪鑲貼羅馬數字時標 ，清一色換上了清涼的水藍色，其中機械機芯並具備日內瓦波紋、主機板兩側有圓形花紋修飾，性能則可達42小時動力儲存。全系列表款皆為大中華區限定，僅在台、港、中等地販售，價格店洽。

柔美的成色總能帶來愉悅心情，Franck Muller從透澈的「水」得到靈感，結合Vanguard系列酒桶形的表殼，進而推出一系列大中華區限定的Vanguard Aqua Bleu腕表。圖 / Franck Muller提供
柔美的成色總能帶來愉悅心情，Franck Muller從透澈的「水」得到靈感，結合Vanguard系列酒桶形的表殼，進而推出一系列大中華區限定的Vanguard Aqua Bleu腕表。圖 / Franck Muller提供
全系列並分成大尺寸的男士腕表、以及較為纖細修長的女性款式，但都具備了Vanguard系列曼妙、圓弧的酒桶形表殼。並具有精鋼、玫瑰金、白金與鑲鑽的多種組合。圖 / Franck Muller提供
全系列並分成大尺寸的男士腕表、以及較為纖細修長的女性款式，但都具備了Vanguard系列曼妙、圓弧的酒桶形表殼。並具有精鋼、玫瑰金、白金與鑲鑽的多種組合。圖 / Franck Muller提供

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