馬卡龍色太誘人！Franck Muller Vanguard甜美0熱量

柔美的成色總能帶來愉悅心情，鐘表品牌Franck Muller從透澈的「水」得到靈感，結合Vanguard系列酒桶形的表殼，進而推出一系列大中華區限定的Vanguard Aqua Bleu腕表。表款全數在表帶、面盤細節中帶有柔美水嫩淺藍，為夏日注入一股清涼氣氛。

這種特殊的水藍色，貌似知名珠寶品牌經典的「知更鳥藍」，但同時也像近年頗為流行的「馬卡龍」色，帶來法式甜點的聯想。全系列並分成大尺寸的男士腕表、以及較為纖細修長的女性款式，但都具備了Vanguard系列曼妙、圓弧的酒桶形表殼。並具有精鋼、玫瑰金、白金與鑲鑽的多種組合。