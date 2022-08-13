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中秋送禮新選擇！大國藥妝嚴選「日本伴手禮TOP5」直送

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
日本大國藥妝店台灣線上專賣店公布「日本限量伴手禮熱銷TOP5」，TOP3為「岡山桃太郎夾心餅乾15枚入」。圖／大國藥妝店台灣線上專賣店提供
日本大國藥妝店台灣線上專賣店公布「日本限量伴手禮熱銷TOP5」，TOP3為「岡山桃太郎夾心餅乾15枚入」。圖／大國藥妝店台灣線上專賣店提供

日幣匯率連續3個月皆逼近1：5、創下25年歷史低點，日本大國藥妝店台灣線上專賣店邀請台灣消費者趁著日幣低匯率時期採購各種日貨，並因應中秋節的到來，特別推出東京楓糖奶油夾心蛋糕、京都六菓、博多明太子蝦先貝、宇治抹茶餅乾等各式日本限量伴手禮，讓今年的中秋禮盒就是與眾不同，免除收到後被轉送的命運。

日本大國藥妝店台灣線上專賣店除了延續消費滿10,000日圓（約台幣2,230元）即可享免EMS國際運費優惠之外，單筆消費滿額16,000日圓（不含運費）之訂單已出貨並無退貨者，並於9月12日前至指定連結完成登記，即可獲得大國藥妝官方網路商城1,200日圓折價券一張；8月31日前完成會員註冊即可領500日圓折價券，新會員完成首次消費後還可再拿600日圓折價券，即使暫時無法出國到日本大國藥妝實體店搶購，仍可透過台灣線上專賣店滿足對日本商品的想念。

如果中秋送禮覺得月餅太膩，日本大國藥妝店台灣線上專賣店公布「日本限量伴手禮熱銷TOP5」，依序為「東京楓糖奶油夾心蛋糕6入」、「大阪通天閣醬燒炸豬肉串8入」、「岡山桃太郎夾心餅乾15枚入」、奈良鹿麻呂君的初戀四葉草型餅乾12枚入」、「風美庵博多明太子蝦仙貝27枚入」，為中秋氛圍添新意。

即日起至8月31日大國藥妝店台灣線上專賣店推出「夏の日本祭」活動，購買指定商品就能用5折價格加購多款保健商品；活動期間每周二、四、上午11點及晚上7點可限時搶購40% off指定熱銷商品；消費不限金額就有機會抽「資生堂ELIXIR X 哆啦A夢限定版乳液組」和「SOU．SOU X 吉卜力美術館夏日限定毛巾包」；單筆消費滿10,000日圓就能免運費，滿16,000日圓登記再送1,200日圓折價券；同一帳號不限金額下單滿8筆，還可以獲得大國藥妝官方網路商城1,500日圓折價券抽獎資格。

大國藥妝店台灣線上專賣店提供中文介面導覽，網站內商品介紹以中文和日文併行，商品價格以日圓金額計算，可直接使用台灣信用卡付款結帳購買，出貨後商品由日本大國藥妝大阪總公司直送台灣，預計約3～7日可送達台灣指定地址。

日本大國藥妝店台灣線上專賣店公布「日本限量伴手禮熱銷TOP5」，TOP4為「奈良鹿麻呂君的初戀四葉草型餅乾12枚入」。圖／大國藥妝店台灣線上專賣店提供
日本大國藥妝店台灣線上專賣店公布「日本限量伴手禮熱銷TOP5」，TOP4為「奈良鹿麻呂君的初戀四葉草型餅乾12枚入」。圖／大國藥妝店台灣線上專賣店提供
日本大國藥妝店台灣線上專賣店公布「日本限量伴手禮熱銷TOP5」，TOP1為「東京楓糖奶油夾心蛋糕6入」。圖／大國藥妝店台灣線上專賣店提供
日本大國藥妝店台灣線上專賣店公布「日本限量伴手禮熱銷TOP5」，TOP1為「東京楓糖奶油夾心蛋糕6入」。圖／大國藥妝店台灣線上專賣店提供
日本大國藥妝店台灣線上專賣店公布「日本限量伴手禮熱銷TOP5」，TOP5為「博多明太子蝦仙貝27枚入」。圖／大國藥妝店台灣線上專賣店提供
日本大國藥妝店台灣線上專賣店公布「日本限量伴手禮熱銷TOP5」，TOP5為「博多明太子蝦仙貝27枚入」。圖／大國藥妝店台灣線上專賣店提供
日本大國藥妝店台灣線上專賣店公布「日本限量伴手禮熱銷TOP5」，TOP3為「岡山桃太郎夾心餅乾15枚入」。圖／大國藥妝店台灣線上專賣店提供
日本大國藥妝店台灣線上專賣店公布「日本限量伴手禮熱銷TOP5」，TOP3為「岡山桃太郎夾心餅乾15枚入」。圖／大國藥妝店台灣線上專賣店提供
日本大國藥妝店台灣線上專賣店公布「日本限量伴手禮熱銷TOP5」，TOP5為「博多明太子蝦仙貝27枚入」。圖／大國藥妝店台灣線上專賣店提供
日本大國藥妝店台灣線上專賣店公布「日本限量伴手禮熱銷TOP5」，TOP5為「博多明太子蝦仙貝27枚入」。圖／大國藥妝店台灣線上專賣店提供
日本大國藥妝店台灣線上專賣店公布「日本限量伴手禮熱銷TOP5」，TOP2為「大阪通天閣醬燒炸豬肉串8入」。圖／大國藥妝店台灣線上專賣店提供
日本大國藥妝店台灣線上專賣店公布「日本限量伴手禮熱銷TOP5」，TOP2為「大阪通天閣醬燒炸豬肉串8入」。圖／大國藥妝店台灣線上專賣店提供

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