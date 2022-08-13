中秋團聚必備！Pinkoi精選6款「實用美型烤肉器具」

中秋佳節是親友團聚時刻，除了賞月之外，烤肉更是闔家大小都喜愛的熱門活動，想要省事又要兼顧拍照打卡的美感，好用的烤肉器具絕對不能少。Pinkoi精選6款實用美型烤肉器具，集結「免生火」、「內嵌式環形發熱管」、「循環抽風」等設計，讓中秋烤肉與事後清潔更輕鬆。要提醒的是，如果在室內烤肉請務必注意空氣流通，切勿在密閉空間使用。

●Enders桌面式木炭烤肉爐－鏡面黑（原價9,580元、Pinkoi活動88折特價8,431元）

榮獲紅點設計獎項的德國百年烤肉爐品牌Enders，結合德國技術核心與歐洲細緻優雅設計美學，推出質感桌面式木炭烤肉爐，可坐著邊烤邊享用，快速生火、均勻受熱的獨家設計，不僅能持久燒烤，少煙特性更減少全身油煙味的困擾。

●Toffy無煙電燒烤盤－蘋果綠（售價6,980元）

Toffy無煙電燒烤盤可一次滿足燒烤、串燒等各式料理需求，採用降低煙量的側面遠紅外線加熱，並以水盤式設計，達到燒烤時去除多餘油脂、增添食材口感效果。

●sOlac多功能無煙烤盤（售價3,280元）

sOlac多功能無煙烤盤採循環抽風設計與可視化玻璃蓋，在盡情享受燒烤樂趣時快速抽吸油煙，煎烤防濺油，擺脫油漬煙味。

●KINYO麥飯石電烤盤（售價1,080元）

KINYO麥飯石電烤盤選用麥飯石不沾塗層，搭配超大面積烤盤、薄型機身設計，分離式溫控器可自由選擇溫度，同時進行多種料理，不論炙烤牛排、海鮮饗宴或醬烤秋刀魚一次滿足。

●OIDIRE燒烤盤烤肉機（原價2,925元、Pinkoi活動89折特價2,604元）

OIDIRE燒烤盤烤肉機兼具煎、烤、炒等多功能與精準溫控，以內嵌式環形發熱管快速均勻加熱，更貼心設計加厚木底座，降低燒烤過程中不小心碰到烤盤的可能。

●KENLUCK派對烤肉架－砂紋黑（售價2,880元）