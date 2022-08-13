PChome 24h購物攜手「最愛婦幼菁品大賞」聯合線上策展
近年網購已成生活日常，PChome 24h購物推出「高顏『質』生活提案」，即日起至8月29日首度跨界攜手《媽媽寶寶mombaby》獨家推出有母嬰界奧斯卡獎美名的「最愛婦幼菁品大賞」線上聯合策展，精選顏值高、具質感的獲獎母嬰商品一站購足。此外，PChome 24h購物攜手法國百年時尚精品廚具LE CREUSET，將於8月14日正式開幕品牌旗艦館，理膚保水品牌旗艦館則推出8月13日「爆品日」一日快閃優惠，明星商品最低4折起。
PChome 24h購物瞄準母嬰商機，首度與《媽媽寶寶mombaby》跨界合作，聯手祭出「最愛婦幼菁品大賞」線上策展活動，不單只是將得獎商品放上網頁展示，而是以「育嬰」為主題，替消費者搜尋、整理、呈現相關資訊內容，集結婦幼嬰童界專家評審與超過3萬名的爸媽使用回饋票選心得，選出年度最具媒體公信力的得獎產品，歸納出「孕期280天」、「0-12個月」、「4個月～1歲」、「育兒style」、「黃金評審團推薦」、「媽媽寶寶所有得獎商品」等6大類別，消費者在活動頁面中點選所需商品，就能直接進入PChome 24h購物網站下單結帳。
由媽咪們票選NO.1的人氣商品「慕之孕孕膚霜無香型150ml」原價1,215元、8月31日前特價1,120元；推薦給新手爸媽的「蘊蜜鉑金PPSU寬口防脹氣奶瓶」即日起至8月25日特價1,999元，最高還可回饋8% P幣；4個月～1歲的寶寶開始進入副食品階段，推薦「Fisher-Price費雪寶寶小餐椅」即日起至8月25日特價1,799元，下單還可享好禮3選2。
外出必備的「荷蘭NUNA-TRES lx兒童安全汽座」具備超柔軟美麗諾羊毛混紡混紡小座墊，即日起至8月25日特價12,325元；「Joie tourist自動秒收推車」採用全罩式抗UV50+頂篷設計，即日起至8月25日特價6,980元。即日起至8月25日購買「媽媽寶寶得獎菁品」指定品項，不限金額可登記抽「台北遠東香格里拉」五星飯店住宿券、消費滿888元還可登記再抽1,000 P幣。
PChome 24h購物「LE CREUSET品牌旗艦館」將於8月14日正式開幕，提供更齊全的商品選擇，並於8月14日至8月24日祭出開館慶，全館最低4折起，單筆滿萬元再送500 P幣。精選優惠商品包括「LE CREUSET琺瑯鑄鐵鍋圓鍋18cm」下殺45折，特價4,980元再送矽膠中鏟，更推出電商平台獨家「綠光森林色」，及台灣首賣的繽紛愛心白系列；「LE CREUSET不沾鍋單柄單耳煎鍋28cm」特價3,999元；另有多款繽紛夏日色系餐盤、餐具，為餐桌擺盤增添樂趣。
8月13日限時一天PChome 24h購物攜手理膚寶水推出「爆品日」，全場最低4折起，消費滿1,500元即可享84折優惠，更聯合戶外休閒品牌The North Face推出獨家特談組合：購買指定組合即送The North Face短袖T-Shirt 、鞋袋、棒球帽等周邊商品。熱銷推薦商品包括「理膚寶水全護清爽防曬液 UVAPRO潤色SPF50／PA++++ 30ml雙入組」即日起至8月22日特價1,663元；「理膚寶水極效三重酸煥膚精華30ml 」即日起至8月22日特價1,327元，8月13日當天更祭出一日限定最低價；「理膚寶水淨痘無瑕極效精華40ml Duo(+) X2組」即日起至8月22日特價1,596元，下單再抽GARMIN運動表。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言