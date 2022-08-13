PChome 24h購物攜手「最愛婦幼菁品大賞」聯合線上策展

近年網購已成生活日常，PChome 24h購物推出「高顏『質』生活提案」，即日起至8月29日首度跨界攜手《媽媽寶寶mombaby》獨家推出有母嬰界奧斯卡獎美名的「最愛婦幼菁品大賞」線上聯合策展，精選顏值高、具質感的獲獎母嬰商品一站購足。此外，PChome 24h購物攜手法國百年時尚精品廚具LE CREUSET，將於8月14日正式開幕品牌旗艦館，理膚保水品牌旗艦館則推出8月13日「爆品日」一日快閃優惠，明星商品最低4折起。

PChome 24h購物瞄準母嬰商機，首度與《媽媽寶寶mombaby》跨界合作，聯手祭出「最愛婦幼菁品大賞」線上策展活動，不單只是將得獎商品放上網頁展示，而是以「育嬰」為主題，替消費者搜尋、整理、呈現相關資訊內容，集結婦幼嬰童界專家評審與超過3萬名的爸媽使用回饋票選心得，選出年度最具媒體公信力的得獎產品，歸納出「孕期280天」、「0-12個月」、「4個月～1歲」、「育兒style」、「黃金評審團推薦」、「媽媽寶寶所有得獎商品」等6大類別，消費者在活動頁面中點選所需商品，就能直接進入PChome 24h購物網站下單結帳。

由媽咪們票選NO.1的人氣商品「慕之孕孕膚霜無香型150ml」原價1,215元、8月31日前特價1,120元；推薦給新手爸媽的「蘊蜜鉑金PPSU寬口防脹氣奶瓶」即日起至8月25日特價1,999元，最高還可回饋8% P幣；4個月～1歲的寶寶開始進入副食品階段，推薦「Fisher-Price費雪寶寶小餐椅」即日起至8月25日特價1,799元，下單還可享好禮3選2。

外出必備的「荷蘭NUNA-TRES lx兒童安全汽座」具備超柔軟美麗諾羊毛混紡混紡小座墊，即日起至8月25日特價12,325元；「Joie tourist自動秒收推車」採用全罩式抗UV50+頂篷設計，即日起至8月25日特價6,980元。即日起至8月25日購買「媽媽寶寶得獎菁品」指定品項，不限金額可登記抽「台北遠東香格里拉」五星飯店住宿券、消費滿888元還可登記再抽1,000 P幣。

PChome 24h購物「LE CREUSET品牌旗艦館」將於8月14日正式開幕，提供更齊全的商品選擇，並於8月14日至8月24日祭出開館慶，全館最低4折起，單筆滿萬元再送500 P幣。精選優惠商品包括「LE CREUSET琺瑯鑄鐵鍋圓鍋18cm」下殺45折，特價4,980元再送矽膠中鏟，更推出電商平台獨家「綠光森林色」，及台灣首賣的繽紛愛心白系列；「LE CREUSET不沾鍋單柄單耳煎鍋28cm」特價3,999元；另有多款繽紛夏日色系餐盤、餐具，為餐桌擺盤增添樂趣。