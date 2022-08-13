免治馬桶哪家品牌最好？網友無腦選這款 ８大挑選重點

image source：TOTO Taiwan

文／陳盈蓉

在日本非常普及的免治馬桶，近年來隨著台灣人越來越重視生活品質，不少人都會考慮改裝免治馬桶，只是免治馬桶該選哪家品牌？對此，在PTT E-appliance版上就有網友發文問：「免治馬桶只推薦TOTO跟國際嗎？」引起熱議。

免治馬桶品牌要選哪家好？網友一致推：「無腦選TOTO」

原PO提到他家中浴室近期要打掉重做，打算單買馬桶再另加裝免治馬桶蓋，一開始先看了知名品牌TOTO，不過家人認為TOTO馬桶蓋太小不好坐，比較偏向想買HCG，但原PO查了評價，網路上似乎只推TOTO跟國際牌，因此想問問體型較大的鄉民，能不能分享坐TOTO的馬桶蓋的感覺？是否會覺得太小不好坐？

唯一推薦TOTO的網友紛紛表示：「日本也有肥宅別擔心，唯一推TOTO」、「100KG肥宅路過，家裡用幾十年TOTO」、「TOTO真的好用，用過其他就知道不同」、「只推TOTO，坐久都不會腳麻腰痠」、「不懂的就無腦選TOTO」、「建議如果考慮裝TOTO的，那馬桶也直接裝TOTO」。

也有國際牌、HCG愛好者回應：「國際牌不難用啊！我用超過六年了還在用」、「TOTO跟國際都不錯 挑喜歡的就好、「國際牌八千的，五年還好好的」、「TOTO跟HCG都不錯啦」、「HCG CP值爆棚」、「建商附的HCG，本來也不看好，沒想到也讓我安心用到現在5年多」。

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日本百年衛浴第一品牌 TOTO

免治馬桶是美國發明，一開始用途為醫療使用，爾後被TOTO引進日本販售，將用途擴大、功能優化，時至今日日本全國裝置免治馬桶的普及度已達近70%，幾乎各大公廁、百貨、餐廳、住家馬桶都是安裝免治馬桶，身為日本百年衛浴第一品牌的TOTO功不可沒，也是眾人挑選免治馬桶時，會列入參考的重點品牌。

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免治馬桶座如何挑選？8大重點必讀

那究竟該怎麼挑免治馬桶座呢？品牌、便座百百款，該怎麼選出最適合自己的？《房產溫度計》現在就幫大家歸納整理出以下8大重點，提供給近期打算買免治馬桶的民眾參考。

1.安裝需獨立插座

由於免治馬桶座需要接上電源才能使用，因此安裝前請留意家中廁所條件，確保馬桶周圍有獨立插座，避免買了卻無法的使用問題發生。

2.馬桶尺寸

購買免治馬桶座不只要注意好不好坐，也要注意馬桶尺寸，建議把現有馬桶座拆除後，量馬桶上2個固定螺絲孔的間距，或兩個螺絲孔中心點到馬桶外緣的距離，最好距離牆面10公分以上，以免買到不合尺寸的免治馬桶座。

3.操作面板

不少民眾為了搶便宜，會選擇代購，那就要留意面板有無中文說明，不然現在免治馬桶座的功能多元，即便圖示清楚，沒有中文輔助，對於長輩來說，操作上還是較不容易。

4.噴嘴設計

免治馬桶座噴嘴有分等級與材質，像是塑膠噴嘴、抗菌噴嘴、abs塑料噴嘴等，一般都建議挑「不鏽鋼噴嘴」較能抗菌抗鏽，另外設計上也要注意有些噴嘴是半包覆式，容易藏垢，多數都推薦挑一體成形具備自動清潔，抗菌抗鏽的噴嘴。

5.加熱機制

免治馬桶座加熱模式有分儲熱式和瞬熱式，兩者各有優缺點，其中瞬熱式因省空間、省電、水溫穩定成為市場主流。

6.防水性能

要注意免治馬桶座是電器，不能讓它處於潮濕環境，最好是安裝在乾濕分離的衛浴裡，萬一住家沒有乾濕分離，那更要挑擁有防水設計的馬桶座，建議選IPX防水等級4以上的，才能延長使用壽命。

7.附加功能

基本上免治馬桶座標配有「暖座、除臭、烘乾、噴嘴自動清潔」等功能，不過免治馬桶座設計日新月異，現在品牌也紛紛推出其他附加功能，像是Led夜燈、自動感應掀蓋、Spa按摩等，民眾可以根據自身需求挑選。

8.售後服務

任何電器的售後服務都很重要，民眾都要注意該品牌維修據點、服務時間、客服管道，另外現在不少免治馬桶品牌都有提供專人到府安裝服務，民眾也都能列入參考。

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