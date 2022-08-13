聽新聞
test
0:00 / 0:00

僅賣三成！喜憨兒六款幾米聯名中秋節禮盒銷售告急

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
喜憨兒基金會今年再次與知名插畫家幾米合作，總共有六款設計。記者徐白櫻／攝影
喜憨兒基金會今年再次與知名插畫家幾米合作，總共有六款設計。記者徐白櫻／攝影

下月中秋節，高雄喜憨兒基金會今年再次與知名插畫家幾米合作，推出以經典繪本創作「頭碰頭說說話」為主的六款中秋聯名限量禮盒，疫情當下，盼禮品成彼此心中的小溫暖。不過受疫情衝擊，今年的秋節禮盒訂購量僅三成，迫切需要大家以行動支持。

「頭碰頭說說話」是幾米最新創作之一，畫作呈現小朋友和動物、植物頭碰頭的溫馨畫面，傳達溫暖又堅定力量。喜憨兒基金會說，人與人在疫情當下互動受限，特別在這樣的時刻，讓人更珍惜頭碰頭的暖心動作，希望透過幾米作品，撫慰每一個人的心，傳遞關懷與愛。

今年推出六款中秋聯名限量禮盒，包括有花朵造型的抹茶桑葚酥，外皮拌入抹茶粉，香酥餅皮搭配酸甜桑葚果餡；紅寶石莓果酥則是以蔓越莓、草莓及藍莓調製成莓果內餡，愛心造型討喜又療癒；奶油夾心餅夾入特製萊姆葡萄餡，香濃不甜膩。

喜憨兒基金會董事長蕭淑珍說，禮盒銷售是最重要的收入來源，工作人員花半年時間研發新口味，內餡優先選用台灣在地食材，更以減糖配方製作，美味少負擔；雙層包裝的秋見花悅禮盒、鐵盒包裝的甜蜜守護禮盒，每盒439元起，一盒月餅就可以品嘗到三至六款精選口味，8月15日前訂購享有早鳥優惠。

此外，今年同步舉辦「送愛到部落」月餅禮盒募集活動，正式進入第14年，藝人王子特別拍攝公益影片，邀請大家來為宜蘭縣、新竹縣、台中市、彰化縣、南投縣、高雄市以及屏東縣的3萬9877位學童募集月餅禮盒。詳情可上喜歡你購物網https://www.sefunnet.com/查詢。

喜憨兒與幾米合作推出中秋聯名禮盒，共有六款設計。記者徐白櫻／攝影
喜憨兒與幾米合作推出中秋聯名禮盒，共有六款設計。記者徐白櫻／攝影
喜憨兒中秋月餅，內餡優先選用台灣在地食材。記者徐白櫻／攝影
喜憨兒中秋月餅，內餡優先選用台灣在地食材。記者徐白櫻／攝影
喜憨兒基金會今年推出六款中秋聯名禮盒，每款都很療育人心。圖／喜憨兒基金會提供
喜憨兒基金會今年推出六款中秋聯名禮盒，每款都很療育人心。圖／喜憨兒基金會提供
王子邱勝翊擔任代言人，盼還未訂購月餅的消費者多關愛喜憨兒秋節禮盒。記者徐白櫻／攝影
王子邱勝翊擔任代言人，盼還未訂購月餅的消費者多關愛喜憨兒秋節禮盒。記者徐白櫻／攝影

中秋節 疫情 月餅

延伸閱讀

社福搶攻中秋節禮盒 縣府與藝人直播狂賣40萬元

金門中秋博餅營造科技感 機場「博到月球趣」超吸睛

全聯中秋預購名店燒肉、月餅 線上購獨家加碼滿千8.8折

月餅市場百家爭鳴 「巷子內的」都只買這一家

相關新聞

超狂拉絲！ 老虎堂x奇美「黑糖麻糬包、爆漿起司流心包」只有這裡才有賣

udn走跳美食／痴吃的玩 【老虎堂與奇美食品超狂聯名】推出超狂拉絲「黑糖麻糬包」還有邪惡爆漿起司流心包！畫面真的有夠猛欸，只有這裡才有賣。 老虎堂與奇美食品聯名合作！推出了兩款「黑

浮誇系早午餐插旗桃園！ 夏日限定甜點「Meat Up」帶大家環遊世界

位於台北西門的「Meat Up覓晌」，是曾被日本媒體評選台灣年度十大必訪餐廳的名店，店裡華麗的裝潢不只抓住大家的眼球，舒芙蕾、果昔等視覺系甜點更是好看又好吃，這次從台北展店到桃園，更是推出夏日期間限定的餐點，要帶大家環遊世界去，拿好你的機票準備出發囉！

拜拜選擇肯德基！「中元福氣桶」62折限時4天開賣，爽吃8塊炸雞6顆蛋撻快衝

中元節拜拜新創意！過去大魚大肉拜拜的作法隨著時序推移，越來越多人也有不同的創新拜法，知名速食品牌「肯德基」推出「中元福氣桶」499元優惠組合，炸雞、蛋撻與飲料統統都有，不只消費者飽餐一頓，「祂們」也能享受美食！

王品展新店！和牛涮、青花驕「吃1送1」 陶板屋滿4送1

瞄準暑假聚餐旺季，王品集團加速展店，其中，旗下兩大火鍋品牌「和牛涮」、「青花驕」攜手進駐桃園中茂新天地，一、二樓比鄰而居...

限時10天！ 中元節比媽媽更會拜 指定21世紀「烤炸雞優惠餐」通通81折

迎接傳統習俗中元時節到來，21世紀推出「中元創新81餐」，即日期至21世紀風味館門市，秀出你的FACEBOOK手機畫面，就能享一整隻香草烤雞、青花椒麻風味半半烤雞或半半炸雞盒，通通有81折中元節專屬限

7-ELEVEN「超值五六日」限時3天大杯美式咖啡2杯55元！大杯拿鐵、現萃茶冰淇淋紅茶也有優惠

超商周末好康又來囉！7-ELEVEN「超值五六日」即日起至8月14日限時3天於門市購買CITY CAFE大杯美式咖啡2杯...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。