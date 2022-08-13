僅賣三成！喜憨兒六款幾米聯名中秋節禮盒銷售告急

下月中秋節，高雄喜憨兒基金會今年再次與知名插畫家幾米合作，推出以經典繪本創作「頭碰頭說說話」為主的六款中秋聯名限量禮盒，疫情當下，盼禮品成彼此心中的小溫暖。不過受疫情衝擊，今年的秋節禮盒訂購量僅三成，迫切需要大家以行動支持。

「頭碰頭說說話」是幾米最新創作之一，畫作呈現小朋友和動物、植物頭碰頭的溫馨畫面，傳達溫暖又堅定力量。喜憨兒基金會說，人與人在疫情當下互動受限，特別在這樣的時刻，讓人更珍惜頭碰頭的暖心動作，希望透過幾米作品，撫慰每一個人的心，傳遞關懷與愛。

今年推出六款中秋聯名限量禮盒，包括有花朵造型的抹茶桑葚酥，外皮拌入抹茶粉，香酥餅皮搭配酸甜桑葚果餡；紅寶石莓果酥則是以蔓越莓、草莓及藍莓調製成莓果內餡，愛心造型討喜又療癒；奶油夾心餅夾入特製萊姆葡萄餡，香濃不甜膩。

喜憨兒基金會董事長蕭淑珍說，禮盒銷售是最重要的收入來源，工作人員花半年時間研發新口味，內餡優先選用台灣在地食材，更以減糖配方製作，美味少負擔；雙層包裝的秋見花悅禮盒、鐵盒包裝的甜蜜守護禮盒，每盒439元起，一盒月餅就可以品嘗到三至六款精選口味，8月15日前訂購享有早鳥優惠。