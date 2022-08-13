聽新聞
test
0:00 / 0:00
僅賣三成！喜憨兒六款幾米聯名中秋節禮盒銷售告急
下月中秋節，高雄喜憨兒基金會今年再次與知名插畫家幾米合作，推出以經典繪本創作「頭碰頭說說話」為主的六款中秋聯名限量禮盒，疫情當下，盼禮品成彼此心中的小溫暖。不過受疫情衝擊，今年的秋節禮盒訂購量僅三成，迫切需要大家以行動支持。
「頭碰頭說說話」是幾米最新創作之一，畫作呈現小朋友和動物、植物頭碰頭的溫馨畫面，傳達溫暖又堅定力量。喜憨兒基金會說，人與人在疫情當下互動受限，特別在這樣的時刻，讓人更珍惜頭碰頭的暖心動作，希望透過幾米作品，撫慰每一個人的心，傳遞關懷與愛。
今年推出六款中秋聯名限量禮盒，包括有花朵造型的抹茶桑葚酥，外皮拌入抹茶粉，香酥餅皮搭配酸甜桑葚果餡；紅寶石莓果酥則是以蔓越莓、草莓及藍莓調製成莓果內餡，愛心造型討喜又療癒；奶油夾心餅夾入特製萊姆葡萄餡，香濃不甜膩。
喜憨兒基金會董事長蕭淑珍說，禮盒銷售是最重要的收入來源，工作人員花半年時間研發新口味，內餡優先選用台灣在地食材，更以減糖配方製作，美味少負擔；雙層包裝的秋見花悅禮盒、鐵盒包裝的甜蜜守護禮盒，每盒439元起，一盒月餅就可以品嘗到三至六款精選口味，8月15日前訂購享有早鳥優惠。
此外，今年同步舉辦「送愛到部落」月餅禮盒募集活動，正式進入第14年，藝人王子特別拍攝公益影片，邀請大家來為宜蘭縣、新竹縣、台中市、彰化縣、南投縣、高雄市以及屏東縣的3萬9877位學童募集月餅禮盒。詳情可上喜歡你購物網https://www.sefunnet.com/查詢。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言