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Burberry Lola包怎駕御？4 KOL教你穿 英倫風格全展開

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
李函以橘色長裙、圍巾與超長皮靴搭配，包暖也兼具色彩的亮點。圖 / 翻攝自 ig（合成圖）
李函以橘色長裙、圍巾與超長皮靴搭配，包暖也兼具色彩的亮點。圖 / 翻攝自 ig（合成圖）

英倫時尚品牌Burberry昨日為Bellvita的Lola包期間店舉辦了盛大派對，並邀請昆凌、曾之喬、林映維等多位名人出席。這款來自英倫風格的小包，具有多樣化的尺寸、造型、顏色、材料，不知道怎麼穿？且看看昨日出席的四位KOL，讓你無分性別、風格領域全展開！

李函KIWI與男友模特兒JUN昨日一同出席Burberry Lola包期間店，其中男友JUN以簡單印有Burberry字樣的黑T恤搭配黑長褲、白四Lola包，個人ig照片中更秀出左手臂內側的玫瑰刺青與包款，組合前衛有型；而李函自己則是以橘色長裙、圍巾與超長皮靴搭配，包暖也兼具色彩的亮點，等季節進入秋季時，或可成為時髦也保暖的造型參考。

「潮流金童」楊艾倫則維持一貫酷酷態度，簡單的超大Burberry Logo T恤、牛仔褲，但選擇一顆薄荷綠的Lola包，讓男生輕鬆駕馭粉色小包、自成一「味」；而J.Sheon則在店內造型時，時而把黑色Lola包當成擺拍配件、時而直接坐在地上、任機能服散開，也像是Lola包像要傳遞的態度，百搭不受拘束、自由造型。

楊艾倫用薄荷綠Lola包搭配T恤、牛仔褲，讓男生也能輕鬆駕馭粉色小包。圖 / 翻攝自 ig（合成圖）
楊艾倫用薄荷綠Lola包搭配T恤、牛仔褲，讓男生也能輕鬆駕馭粉色小包。圖 / 翻攝自 ig（合成圖）
J.Sheon則在店內造型時，時而把黑色Lola包當成擺拍配件、時而直接坐在地上、任機能服散開，也像是Lola包像要傳遞的態度，百搭不受拘束、自由造型。圖 / Burberry提供（合成圖）
J.Sheon則在店內造型時，時而把黑色Lola包當成擺拍配件、時而直接坐在地上、任機能服散開，也像是Lola包像要傳遞的態度，百搭不受拘束、自由造型。圖 / Burberry提供（合成圖）
模特兒JUN以玫瑰刺青搭配包款，組合前衛有型。圖 / 翻攝自 ig（合成圖）
模特兒JUN以玫瑰刺青搭配包款，組合前衛有型。圖 / 翻攝自 ig（合成圖）

Burberry

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