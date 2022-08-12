Burberry Lola包怎駕御？4 KOL教你穿 英倫風格全展開

英倫時尚品牌Burberry昨日為Bellvita的Lola包期間店舉辦了盛大派對，並邀請昆凌、曾之喬、林映維等多位名人出席。這款來自英倫風格的小包，具有多樣化的尺寸、造型、顏色、材料，不知道怎麼穿？且看看昨日出席的四位KOL，讓你無分性別、風格領域全展開！

李函KIWI與男友模特兒JUN昨日一同出席Burberry Lola包期間店，其中男友JUN以簡單印有Burberry字樣的黑T恤搭配黑長褲、白四Lola包，個人ig照片中更秀出左手臂內側的玫瑰刺青與包款，組合前衛有型；而李函自己則是以橘色長裙、圍巾與超長皮靴搭配，包暖也兼具色彩的亮點，等季節進入秋季時，或可成為時髦也保暖的造型參考。