聽新聞
test
0:00 / 0:00
Burberry Lola包怎駕御？4 KOL教你穿 英倫風格全展開
英倫時尚品牌Burberry昨日為Bellvita的Lola包期間店舉辦了盛大派對，並邀請昆凌、曾之喬、林映維等多位名人出席。這款來自英倫風格的小包，具有多樣化的尺寸、造型、顏色、材料，不知道怎麼穿？且看看昨日出席的四位KOL，讓你無分性別、風格領域全展開！
李函KIWI與男友模特兒JUN昨日一同出席Burberry Lola包期間店，其中男友JUN以簡單印有Burberry字樣的黑T恤搭配黑長褲、白四Lola包，個人ig照片中更秀出左手臂內側的玫瑰刺青與包款，組合前衛有型；而李函自己則是以橘色長裙、圍巾與超長皮靴搭配，包暖也兼具色彩的亮點，等季節進入秋季時，或可成為時髦也保暖的造型參考。
「潮流金童」楊艾倫則維持一貫酷酷態度，簡單的超大Burberry Logo T恤、牛仔褲，但選擇一顆薄荷綠的Lola包，讓男生輕鬆駕馭粉色小包、自成一「味」；而J.Sheon則在店內造型時，時而把黑色Lola包當成擺拍配件、時而直接坐在地上、任機能服散開，也像是Lola包像要傳遞的態度，百搭不受拘束、自由造型。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言