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夏日清爽涼麵首選 經典麻醬vs開胃酸辣熱門口味比拼！

聯合新聞網／ Social Lab社群實驗室
夏日清爽涼麵首選 經典麻醬vs開胃酸辣熱門口味比拼！ 圖片來源/unsplash
夏日清爽涼麵首選 經典麻醬vs開胃酸辣熱門口味比拼！ 圖片來源/unsplash

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「涼麵」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的五大涼麵口味與十大配料。

近期正值24節氣中的三伏天，是一年中氣溫最高的日子，吃東西的慾望是否隨著氣溫攀升而節節敗退呢？除了飲料、冰品外，不如來碗清涼的涼麵消消暑氣，拯救夏日食慾不振的胃吧！

經典麻醬加「這味」更上一層樓 多樣辣味刺激酷暑食慾

▲ TOP5涼麵口味網路聲量排行 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖
▲ TOP5涼麵口味網路聲量排行 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察網友針對涼麵口味的討論，當中以「麻醬」的呼聲最高，其濃厚口感搭配清爽麵體的最佳平衡深受民眾喜愛，就有網友在超商涼麵評比的討論串中大讚「麻醬濃又香，是涼麵口味不二之選」、「吃來吃去還是麻醬對味」，認為即便推出新穎的涼麵口味，經典的麻醬還是「心中的No.1」；然而麻醬雖為涼麵口味評比中的常勝軍，也是有不少人認為「吃太多會膩口」，就有網友推薦淋上「美乃滋」、「白醋」等新穎吃法，並表示這是「嘉義人私藏絕招」，認為「美乃滋的奶味可以讓涼麵的口感更滑順，重點是完全不會膩口！」，而搭配「白醋」可以為單一口味的麻醬涼麵增添更多層次，引發許多民眾的討論及回響。

除了不敗的麻醬口味外，開胃的「辣味」涼麵也備受熱議，除了一般常見的香辣、麻辣之外，「韓式」、「泰式」等不同風味的辣也深受網友的喜愛。民眾喜愛的韓式涼麵分為兩種，一種是韓式乾涼麵，另一種則是泡在冰水當中，又稱「水冷麵」，不少網友吃過都稱讚水冷麵「消暑又開胃」，也有不少習慣吃熱湯麵的民眾直呼「吃不慣韓式冷水麵」；另外泰式酸辣口味的涼麵討論度也不低，偏好這一味的網友認為泰式涼麵中的「檸檬」配上辣口醬汁，可以讓夏天委靡不振的胃口大開，但也有不少民眾無法接受泰式料理中「魚露」的味道，表示「太腥不敢吃」。

清爽雞肉為配料首選 泡菜、起司為配料神隊友

▲ 網友熱議TOP10涼麵配料 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖
▲ 網友熱議TOP10涼麵配料 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖

除了醬料之外，配料也是必須精挑細選的美味關鍵，爽口的食材不僅讓人胃口大開，更可以為單調的涼麵錦上添花。觀察涼麵配料的討論可發現「雞肉」呼聲最高，不少網友表示「雞絲是搭配涼麵最適合的肉」，認為比起帶有豐富油脂的牛肉、豬肉，雞肉切絲的口感不僅不會乾柴，更可以吸附美味的醬汁，為清爽的涼麵加分。

除了基本的雞絲外，「泡菜」的爽口搭配「起司」的濃厚更讓涼麵有不同的風貌，許多嗜辣卻又不敢吃太辣的網友認為「泡菜可以開胃又提味」，而配上「奶味很重的起司」可以中和掉其辣味，同時減輕膩口的感覺，是配料的不二首選。

而為了在悶熱之中讓胃口大開，不少民眾也會選擇酸爽的「番茄」作為涼麵配料，表示「夏天番茄加上些許辣椒可以開胃」，為吃不慣泡菜等香辣口味，卻又想要吃涼麵清爽一下的國人提供另一項選擇。

涼麵是夏天清爽主食首選，製作過程也十分簡單，但同時也要多注意均衡營養，不僅吃得美味更要兼顧健康！

觀看原文→https://reurl.cc/Qbbnvp

《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》

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