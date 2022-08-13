全台10大自行車道路線一次看 網推「這裡」：自然美景畢生難忘！

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年內「自行車道」話題的網路聲量表現，帶您了解有關網友熱議的全台十大自行車道排行。

近年隨著慢活意識逐漸興起，騎自行車因而成為頗受台灣人歡迎的休閒活動。假日與家人好友在戶外騎單車，不僅可以活動身體，更能夠增進彼此情誼，可謂一舉數得。尤其台灣各地的自行車道更是以豐富的人文與自然美景著稱，這些景點絕不容你錯過！

「新北三貂嶺」睽違37年重啟 「南投日月潭」水上車道享譽全球

▲全台10大自行車道 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察網友對自行車道的相關討論，可發現「新北三貂嶺自行車道」的聲量居冠，位於新北瑞芳與雙溪交界的三貂嶺隧道此前已封閉37年，近期改造為自行車道，並於今年7月初重啟試營運，備受網友關注，更因為沿途的熱帶林、瀑布等自然生態景色，被網友譽為「最美隧道」，留言如「得天獨厚的天然美景，畢生難忘！」、「剛體驗過，生態很不錯！」。然而在試營運初期，市府規定隧道路段僅能牽車通行，也導致不少車友對車道規劃產生疑慮，並反應希望能夠儘早開放雙向全程通行。

位於新北市與宜蘭縣交界的「舊草嶺環狀線自行車道」則是許多網友的共同回憶，自福隆車站出發，騎行沿途可以欣賞蔚藍海景，一覽龜山島壯麗風光，而隧道入口更因為與電影「神隱少女」的場景高度相似，不僅吸引觀光客爭相前往，也獲得許多網友留言大讚「風景超美，海風很舒服！」、「還是少女時有去過，風景超棒」。

曾被獲選為全球十大最美單車路線的「日月潭環潭自行車道」也吸引眾多網友好評，南投日月潭不僅有特色茶飲與小吃，自行車道更是一絕。全長3.4公里的環潭車道沿途行經湖畔，每逢秋冬季適逢落羽松林變色，交織絕美風景，途中還有隱藏的水上車道路段，讓車友得以參與騎車渡河的難忘體驗，廣受網友熱烈好評「年底最美的風景就是它！」、「這是國際知名的自行車道耶！」

看完這些各具特色的自行車道推薦，你是否已經動心，想要親身體驗一番了呢？不妨挑個閒暇有空的時刻，馬上帶著家人朋友們一同出外騎車散心吧！

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《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》