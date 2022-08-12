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5區里民限定85折！六福萬怡BBQ音樂派對 燒烤啤酒攏來

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
「夏日星空BBQ音樂派對」徹底滿足肉食控，現烤異國香烤肉串、炭烤海鮮時蔬、義式烤羊腿、烤戰斧豬排、爐烤肋眼牛排等豐盛海陸美食吃到飽。圖／六福旅遊集團提供
「夏日星空BBQ音樂派對」徹底滿足肉食控，現烤異國香烤肉串、炭烤海鮮時蔬、義式烤羊腿、烤戰斧豬排、爐烤肋眼牛排等豐盛海陸美食吃到飽。圖／六福旅遊集團提供

放肆吃肉、大口暢飲啤酒最是消暑。台北六福萬怡酒店的敘日全日餐廳推出「夏日星空BBQ音樂派對」，限定於8月19日至9月10日每周五、六晚間17:30~21:00登場，可於餐廳內享用「東南亞美食節」主題自助百匯餐檯，戶外區加碼五星主廚現場親炙的BBQ燒烤餐點吃到飽，還有柏克金啤酒、5款特色調酒及紅酒無限暢飲，另為小朋友們準備了沁涼氣泡飲，以及現場歌手演唱慵懶的Bossa Nova音樂。

這場夏日限定的BBQ派對，每位1,880元+10%，兒童(6~11歲)價490元+10%，凡南港、汐止、松山、內湖、信義區的居民，只要出示含地址的身分證件，即可享85折優惠。

肉食控注意了，由五星主廚精準掌控炭火熱度，現烤異國香烤肉串、炭烤海鮮時蔬、義式烤羊腿、烤戰斧豬排、爐烤肋眼牛排等豐盛美食來了。除了「東南亞美食節」自助餐檯上的生蠔、生食級日本帆立貝、現點現做霸王甘蔗蝦、新加玻肉骨茶湯、越南生春捲、泰式檸檬蒸鮮魚等各國經典，用餐打卡再加贈泰式火山排骨，9月10日逢中秋佳節，加碼焰烤火雞，集結鹹、香、酸、辣多層次風味，肉肉吃不完。

台北六福萬怡酒店 敘日全日餐廳

地址：台北市南港區忠孝東路七段359號7樓

電話：02-6615-6526

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

除了BBQ豐盛美食吃到飽，也可同時享用「東南亞美食節」自助餐檯，有霸王甘蔗蝦、新加玻肉骨茶湯、越南生春捲等美饌。圖／六福旅遊集團提供
除了BBQ豐盛美食吃到飽，也可同時享用「東南亞美食節」自助餐檯，有霸王甘蔗蝦、新加玻肉骨茶湯、越南生春捲等美饌。圖／六福旅遊集團提供
六福萬怡的敘日全日餐廳推出BBQ音樂派對，除美味的自助百匯餐檯，還有BBQ燒烤吃到飽，以及柏克金啤酒、5款特色調酒及紅酒無限暢飲。圖／六福旅遊集團提供【未成年請勿飲酒，酒後不開車】
六福萬怡的敘日全日餐廳推出BBQ音樂派對，除美味的自助百匯餐檯，還有BBQ燒烤吃到飽，以及柏克金啤酒、5款特色調酒及紅酒無限暢飲。圖／六福旅遊集團提供【未成年請勿飲酒，酒後不開車】

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