夏日旅遊戲水踏浪必看！全台7大熱門海灘一覽

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月「海灘」話題的網路聲量表現，帶您了解有關網友熱議的全台七大熱門海灘排行。

炎炎夏日到來，你也快被都市叢林的高溫熱到受不了嗎？一起到海邊踏踏浪，參加海灘上夏日特有慶典活動，在海風的吹拂下好好消暑一下吧！

「福隆海水浴場」沙雕超吸睛 「三條崙」夢幻鞦韆成IG熱點

▲ 全台7大熱門海灘 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察網路上對海灘的相關討論，發現海灘上舉辦的夏日活動更能增加民眾對海灘的關注，網路聲量最高的「福隆海水浴場」於今年5至10月舉辦國際沙雕藝術季，吸引不少網友分享「每年都期待會有什麼」、「看完沙雕還可以在海灘玩水、拍個美照，很不錯」，另外，福隆海水浴場還擁有全台首間「沙灘上的星巴克」，咖啡愛好者紛紛表示「海邊的星巴克，快去一波」、「可以看海好浪漫喔」；而網友第二關注的「大安濱海樂園」，同樣以「沙雕音樂季」吸引不少民眾前往，今年以異國風情為主題，雖然活動已於6月結束，但仍有不少網友回味無窮留言「因為沙雕展才來到這邊，規劃得還不錯，有提供免費的水可以沖洗，很加分」，可見除了一般的水上遊樂，定期的活動與周邊設施是最吸引民眾造訪海灘的魅力。

除此之外，位於雲林的「三條崙海水浴場」因「漂流木盪鞦韆」吸引不少網友拍照分享，成為IG熱門打卡景點，加上夕陽美景使民眾停佇於此，就有網友留言表示「網美必來」、「看起來很夢幻」；另外，「墾丁南灣」、「大武崙情人海灘」，以及「萬里海水浴場」皆因適合戲水受民眾關注，南灣與萬里海水浴場擁有豐富多樣化的設施，大武崙情人海灘則因海岸較平緩，吸引不少家長帶著孩子一同戲水。而位於台東，號稱台版烏尤尼鹽沼的「都歷沙灘」近期也吸引不少民眾討論，海岸邊的美景──「天空之鏡」令許多人讚嘆不已，留言表示「看不出來在台灣！」、「怎麼拍怎麼好看」、「很適合約會」。

看完網友的分享，你是不是也忍不住想出發去海邊了呢？拂清涼海風，腳踏白色浪花，再配上海岸邊的美景，讓炎熱帶來的煩躁直接一掃而空！

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《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》