Delvaux寶麗廣場台北精品店新開幕 重現歐陸咖啡文化

比利時精品包款品牌Delavux宣布，位於寶麗廣場的Delavux完成改裝，將帶來更寬闊的空間感、更完整的包款選擇，除了重現品牌近200年的傳統與工藝，也為奢華生活風格，帶來優雅、當代生活的豐富的提案。

於1829年於比利時成立的Delvaux，曾在1908年申請註冊了世界第一個皮革手提包專利。品牌自1883年始曾為比利時王室所御用。包含底部成圓弧輪廓的Le Pin、出自比利時建築師Paule Goethals之手的Le Tempête，與以馬蹄型搭扣為特色的Le Brillant，都是品牌的經典設計。過往不少名人都是Delavux包款的愛好者，例如南韓女星孔孝真、法國模特兒Eléonore Jeanne，都曾在社群上展示使用包款的照片。