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Delvaux寶麗廣場台北精品店新開幕 重現歐陸咖啡文化

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
比利時精品包款品牌Delavux宣布，位於寶麗廣場的Delavux完成改裝，將帶來更寬闊的空間感、更完整的包款選擇。圖 / Delvaux提供
比利時精品包款品牌Delavux宣布，位於寶麗廣場的Delavux完成改裝，將帶來更寬闊的空間感、更完整的包款選擇。圖 / Delvaux提供

比利時精品包款品牌Delavux宣布，位於寶麗廣場的Delavux完成改裝，將帶來更寬闊的空間感、更完整的包款選擇，除了重現品牌近200年的傳統與工藝，也為奢華生活風格，帶來優雅、當代生活的豐富的提案。

於1829年於比利時成立的Delvaux，曾在1908年申請註冊了世界第一個皮革手提包專利。品牌自1883年始曾為比利時王室所御用。包含底部成圓弧輪廓的Le Pin、出自比利時建築師Paule Goethals之手的Le Tempête，與以馬蹄型搭扣為特色的Le Brillant，都是品牌的經典設計。過往不少名人都是Delavux包款的愛好者，例如南韓女星孔孝真、法國模特兒Eléonore Jeanne，都曾在社群上展示使用包款的照片。

而全新開幕的BELLAVITA寶麗廣場專賣店佔地約27坪，其風格則揉合了當代比利時精緻風格與奢華的凝縮，並以柔美的絲綢粉色傳遞出優雅氛圍。店內是以陳列皮件的大理石吧台為空間主軸，吧台邊緣並以淡金色金屬線條勾勒，散發歐陸咖啡館的社交與文化意味。

緋紅色Brillant PM手提包，21萬4,300。圖 / Delvaux提供
緋紅色Brillant PM手提包，21萬4,300。圖 / Delvaux提供
Delvaux曾在1908年申請註冊了世界第一個皮革手提包專利，並自1883年始為比利時王室所御用。圖 / Delvaux提供
Delvaux曾在1908年申請註冊了世界第一個皮革手提包專利，並自1883年始為比利時王室所御用。圖 / Delvaux提供
活躍於巴黎為的模特兒Eléonore Jeanne，近期變配戴了品牌新款Leather D皮革編織Le Pin包。圖 / 翻攝自 ig @ delvaux（合成圖）
活躍於巴黎為的模特兒Eléonore Jeanne，近期變配戴了品牌新款Leather D皮革編織Le Pin包。圖 / 翻攝自 ig @ delvaux（合成圖）
全新開幕的BELLAVITA寶麗廣場專賣店，店內是以陳列皮件的大理石吧台為空間主軸，並散發歐陸咖啡館的社交與文化意味。圖 / Delvaux提供
全新開幕的BELLAVITA寶麗廣場專賣店，店內是以陳列皮件的大理石吧台為空間主軸，並散發歐陸咖啡館的社交與文化意味。圖 / Delvaux提供
全新開幕的BELLAVITA寶麗廣場專賣店，店內是以陳列皮件的大理石吧台為空間主軸，並散發歐陸咖啡館的社交與文化意味。圖 / Delvaux提供
全新開幕的BELLAVITA寶麗廣場專賣店，店內是以陳列皮件的大理石吧台為空間主軸，並散發歐陸咖啡館的社交與文化意味。圖 / Delvaux提供

比利時 品牌

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