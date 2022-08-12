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Delvaux寶麗廣場台北精品店新開幕 重現歐陸咖啡文化
比利時精品包款品牌Delavux宣布，位於寶麗廣場的Delavux完成改裝，將帶來更寬闊的空間感、更完整的包款選擇，除了重現品牌近200年的傳統與工藝，也為奢華生活風格，帶來優雅、當代生活的豐富的提案。
於1829年於比利時成立的Delvaux，曾在1908年申請註冊了世界第一個皮革手提包專利。品牌自1883年始曾為比利時王室所御用。包含底部成圓弧輪廓的Le Pin、出自比利時建築師Paule Goethals之手的Le Tempête，與以馬蹄型搭扣為特色的Le Brillant，都是品牌的經典設計。過往不少名人都是Delavux包款的愛好者，例如南韓女星孔孝真、法國模特兒Eléonore Jeanne，都曾在社群上展示使用包款的照片。
而全新開幕的BELLAVITA寶麗廣場專賣店佔地約27坪，其風格則揉合了當代比利時精緻風格與奢華的凝縮，並以柔美的絲綢粉色傳遞出優雅氛圍。店內是以陳列皮件的大理石吧台為空間主軸，吧台邊緣並以淡金色金屬線條勾勒，散發歐陸咖啡館的社交與文化意味。
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