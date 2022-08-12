SPA買一送一、一泊一食4千起！JR東日本飯店台北慶周年

去年8月開幕的JR東日本大飯店台北，將於8月23日迎來一周年，即日起至9月底推出「一周年慶住房優惠專案」，平日入住都會客房一泊一食4,000元起，行政客房一泊一食享有行政酒廊禮遇專案優惠5,400元起。此外，8月份期間入住旅客，每房可於飯店1F月台町或3F The Bar消費後享有免費歡慶飲品。

JR東日本大飯店台北(Hotel Metropolitan Premier Taipei)是JR東日本集團海外首家頂級飯店品牌，位於台北市南京東路上，交通便利。飯店共有288間客房、套房及7間獨具風格的餐廳、包含Briliant鉑麗安全日餐廳、凱華樓中華料理、HAYASE日本料理，以及烘焙坊、酒吧等。

飯店9樓為健身房、室內溫水游泳池、三溫暖水療中心，可供房客免費預約使用；同一樓層、來自日本的庵SPA，8月推出全身經絡按摩60分鐘療程「買一送一」。

迎接一周年的到來，除了住房與餐飲優惠外，飯店也特別以「一周年紀念」為主題進行布置，包含日本東北青森在8月睡魔祭才會有的「睡魔燈籠」，此次特別以「日本雷神與台灣三太子共同守護」為主題創作設計睡魔主題燈籠、以飯店外觀造型設計的「一周年慶主題薑餅屋」，以及在HAYASE日本料理進行「仙台七夕祭」等特色佈置，讓旅客們可以感受到濃厚的日本歡慶氛圍。