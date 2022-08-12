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SPA買一送一、一泊一食4千起！JR東日本飯店台北慶周年
去年8月開幕的JR東日本大飯店台北，將於8月23日迎來一周年，即日起至9月底推出「一周年慶住房優惠專案」，平日入住都會客房一泊一食4,000元起，行政客房一泊一食享有行政酒廊禮遇專案優惠5,400元起。此外，8月份期間入住旅客，每房可於飯店1F月台町或3F The Bar消費後享有免費歡慶飲品。
JR東日本大飯店台北(Hotel Metropolitan Premier Taipei)是JR東日本集團海外首家頂級飯店品牌，位於台北市南京東路上，交通便利。飯店共有288間客房、套房及7間獨具風格的餐廳、包含Briliant鉑麗安全日餐廳、凱華樓中華料理、HAYASE日本料理，以及烘焙坊、酒吧等。
飯店9樓為健身房、室內溫水游泳池、三溫暖水療中心，可供房客免費預約使用；同一樓層、來自日本的庵SPA，8月推出全身經絡按摩60分鐘療程「買一送一」。
迎接一周年的到來，除了住房與餐飲優惠外，飯店也特別以「一周年紀念」為主題進行布置，包含日本東北青森在8月睡魔祭才會有的「睡魔燈籠」，此次特別以「日本雷神與台灣三太子共同守護」為主題創作設計睡魔主題燈籠、以飯店外觀造型設計的「一周年慶主題薑餅屋」，以及在HAYASE日本料理進行「仙台七夕祭」等特色佈置，讓旅客們可以感受到濃厚的日本歡慶氛圍。
JR東日本大飯店台北表示，8月23日飯店開幕一周年生日慶當天，下午6點至7點將特別舉辦周年慶迎賓活動，日籍總經理福永健司會帶領飯店主管們於一樓大廳與來訪的賓客們一起舉杯同慶。
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