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王品展新店！和牛涮、青花驕「吃1送1」 陶板屋滿4送1

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
「和牛涮」、「青花驕」雙品牌聯合進駐中茂新天地。圖／王品集團提供
「和牛涮」、「青花驕」雙品牌聯合進駐中茂新天地。圖／王品集團提供

瞄準暑假聚餐旺季，王品集團加速展店，其中，旗下兩大火鍋品牌「和牛涮」、「青花驕」攜手進駐桃園中茂新天地，一、二樓比鄰而居。擁有20年歷史的陶板屋則首次進駐宜蘭家樂福，即日起至8/19宜蘭店推出平日限定「滿四送一」優惠。

歡慶桃園展店，和牛涮全台8店同步優惠，8月31日前內用消費「頂級和牛套餐、極上和牛套餐」，即可享「澳洲金牌純正血統和牛」吃到飽。另有桃園限定優惠，8月31日前到一樓的和牛涮消費，就送二樓青花驕的「青花椒麻肩小排」招待券；到二樓的青花驕消費，就送一樓和牛涮的「日本A5頂級和牛」招待券。

陶板屋開幕20年，首度跨足台灣東部，首店位於宜蘭家樂福。店裝以溫潤木質調、搭配簡約質感的裝置藝術，再添以綠色植栽、沙發等家居元素，讓消費者有舒適自在的用餐體驗。新餐廳除了熱賣經典的「香蒜瓦片牛肉」，也推出夏季全新菜色，主打蒲燒鯛野蔬沙拉、馬賽番茄海鮮燉湯、哈密瓜冰淇淋等。

此外，陶板屋宜蘭家樂福店慶開幕，即日起至8月19日平日於店內打卡上傳個人臉書或IG，享滿四客套餐一份免費。

王品集團除了加快展店速度，新品牌也舉辦優惠活動。8月14日韓國「綠色情人節」，「初瓦」與韓國在地文化同步，將於晚上8點舉辦「初瓦啵啵日」情侶大考驗，參加就贈價值300元的濟州島海膽海帶湯，或是價值290元韓國水果燒酒二選一。

深受年輕人喜愛的燒肉品牌「肉次方」慶祝成立一周年，8月13日下午15:00於台北西門町紅樓廣場、8月20日下午17:00於台南武聖夜市、8月27日下午15:00於台中大遠百將舉辦「抓周」與粉絲同慶，只要參與現場提問互動，或上台挑戰抓周，就有機會獲得「肉次方」798元套餐券、A5和牛贈菜券、廣島生蠔贈菜券等豐富好禮。

歡慶桃園展店，和牛涮全台8店同步優惠。圖／王品集團提供
歡慶桃園展店，和牛涮全台8店同步優惠。圖／王品集團提供
陶板屋東部首店位於宜蘭家樂福。圖／王品集團提供
陶板屋東部首店位於宜蘭家樂福。圖／王品集團提供
8月14日晚上8點情侶參加初瓦啵啵日，即贈濟州島海膽海帶湯。圖／王品集團提供
8月14日晚上8點情侶參加初瓦啵啵日，即贈濟州島海膽海帶湯。圖／王品集團提供

王品集團

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