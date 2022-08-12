【2022夏至藝術節】在地企業共襄盛舉 音樂劇「苦魯人生」五度加演

由雲林縣、嘉義縣市與臺南市共同策辦8大主題、60場精彩演出的「2022夏至藝術節」在8月有更多精彩節目陸續上演。本週末13-14日在臺南新營文化中心演藝廳，將由臺中市傑出演藝團隊「刺點創作工坊，攜手聯合數位文創，帶來改版的「幕後傳奇－苦魯人生」演出。本劇不僅結合了魔術及精彩歌舞，同時也穿插與觀眾的驚喜互動，是近10年最受觀眾喜愛的中文原創音樂劇之一，目前在全臺已巡演18場，每每演出都獲得熱烈迴響。臺南市政府文化局鼓勵民眾利用暑假前往欣賞，踏入劇場感受夏至藝術節無限的魅力。

「幕後傳奇—苦魯人生」歷經10年打磨升級，每次改版加演都讓作品得到更全面的進化。這次在新營文化中心的演出，不僅是第五度加演的4.0豪華旗艦版，更獲得臺南在地企業「光洋應用材料科技股份有限公司」大力贊助，該公司秉持著支持藝文活動、回饋臺南民眾的理念，特別邀請北台南家扶基金會與本市學生一同入場欣賞，讓從未接觸過劇場的大小朋友們，都可以以易懂的方式認識、了解劇場文化。

「幕後傳奇—苦魯人生」用幕後工作者的角度切入，以荒謬、笑聲書寫幕後人員的血汗與淚水，是給劇場人的一封情書；高潮迭起的劇情，忠實呈現社會上小人物心聲。。(圖／刺點創作工坊提供)

劇情以進劇場的一週為主要時間軸，用幕後工作者的角度切入，以荒謬、笑聲書寫幕後人員的血汗與淚水，是給劇場人的一封情書；高潮迭起的劇情，忠實呈現社會上小人物心聲。康軒與翰林文教亦將本劇列入全國國中藝文教材劇，觀眾更給予：「媲美百老匯的娛樂性與音樂性」的讚美與回饋。

今(12)日於新營文化中心演藝廳辦理演前彩排記者會，搶先曝光「幕後傳奇－苦魯人生」的精彩片段。團長高天恒表示：在這波疫情影響下，許多表演藝術團隊均受到衝擊，刺點創作工坊也無法倖免，除了票房非常艱辛外，更怕的是演出取消或延期的消息。本週能夠將作品與觀眾再次見面，團隊成員都非常感激與激動。

本場演出同樣有場館問卷換貼紙活動，數量有限，趕緊把握機會購票入場喔！想知道演出更多訊息，歡迎大家到「刺點創作工坊」臉書粉絲頁，或「夏至藝術節」官網查詢各項活動訊息。