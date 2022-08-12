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勞力士蒙特雷汽車周 致意利曼24小時耐力賽百年紀

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
2021年勞力士蒙特雷老爺車大賽（Rolex Monterey Motorsports Reunio）賽事畫面。圖 / 勞力士提供
2021年勞力士蒙特雷老爺車大賽（Rolex Monterey Motorsports Reunio）賽事畫面。圖 / 勞力士提供

2023年，利曼24小時耐力賽（24 Hours of Le Mans）將堂堂邁向榮光的100周年時刻。今年這項自1923年始、源自法國的耐力賽將與加州饒富歷史的「蒙特雷汽車周」（Monterey Car Week）在精神上遙相互應，並透過為期五日的多項大型慶典，向汽車與競賽史的重要時刻致意。

自8月17日（三）至21日（日）為期五日的蒙特雷汽車周，包含有「勞力士蒙特雷老爺車大賽（Rolex Monterey Motorsports Reunion）」、「圓石灘車展（Pebble Beach Tour d’Elegance®）」與「鶉園賽車大會（The Quail, A Motorsports Gathering）」等主要三項重要慶典。其中勞力士蒙特雷老爺車大賽是自8月17日起，約500輛經典老爺車將在WeatherTech Raceway Laguna Seca賽道上，共同參與14個組別的競賽；8月18日（四）時，約150輛不同年代的名車將依循加州一號公路的海岸線奔馳，隨後回到知名的圓石灘濱海高爾夫球場，為將在周日登場的圓石灘車展進行最後準備。

而在此之前，8月19日（五）舉辦的「鶉園賽車大會」將是汽車周中的盛大社群交流，大會設於卡梅爾鶉園度假酒店與高爾夫俱樂部酒店的果嶺，令人興奮也期待的是：大會上將有新款勞斯萊斯Phantom II在美國首度亮相，同時汽車周期間另有各項活動包含「BMW M部門50周年紀念」、「MINI Cooper的一切」與「Jaguar 70 年及其利曼戰績」，讓人同時窺探了汽車工業過去與未來的豐沛可能。

雖然蒙特雷汽車周與利曼24小時耐力賽兩造之間並無直接關聯，但勞力士早從1930年開始就投入賽車賽事，在90多年中品牌持續與耐力賽、骨董車大會、一級方程式錦標賽合作，雖然汽車與腕表的形狀量體頗不相同，但對精密、動力的追求卻殊途同歸。當歲月流逝，勞力士腕表與汽車賽事卻未依線性變化，反沿時光的兩端讓經典魅力倍增、揚長而去。

8月19日（五）登場的「鶉園賽車大會」，將於卡梅爾鶉園度假酒店與高爾夫俱樂部酒店的果嶺舉辦。圖 / 勞力士提供
8月19日（五）登場的「鶉園賽車大會」，將於卡梅爾鶉園度假酒店與高爾夫俱樂部酒店的果嶺舉辦。圖 / 勞力士提供
1923年誕生於法國南部的利曼24小時耐力賽，將在今年堂堂邁向百周年紀的重要時刻。圖 / 勞力士提供
1923年誕生於法國南部的利曼24小時耐力賽，將在今年堂堂邁向百周年紀的重要時刻。圖 / 勞力士提供
2021年的圓石灘車展（Pebble Beach Tour d’Elegance®）期間，各式名車穿梭於林間，展現了不隨時光更迭、反而倍增的經典魅力。圖 / 勞力士提供
2021年的圓石灘車展（Pebble Beach Tour d’Elegance®）期間，各式名車穿梭於林間，展現了不隨時光更迭、反而倍增的經典魅力。圖 / 勞力士提供
勞力士代言人、亦是2022年勞力士蒙特雷老爺車大賽總指揮的傳奇車手Tom Kristensen。圖 / 勞力士提供
勞力士代言人、亦是2022年勞力士蒙特雷老爺車大賽總指揮的傳奇車手Tom Kristensen。圖 / 勞力士提供

勞力士 車展

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