勞力士蒙特雷汽車周 致意利曼24小時耐力賽百年紀

2023年，利曼24小時耐力賽（24 Hours of Le Mans）將堂堂邁向榮光的100周年時刻。今年這項自1923年始、源自法國的耐力賽將與加州饒富歷史的「蒙特雷汽車周」（Monterey Car Week）在精神上遙相互應，並透過為期五日的多項大型慶典，向汽車與競賽史的重要時刻致意。

自8月17日（三）至21日（日）為期五日的蒙特雷汽車周，包含有「勞力士蒙特雷老爺車大賽（Rolex Monterey Motorsports Reunion）」、「圓石灘車展（Pebble Beach Tour d’Elegance®）」與「鶉園賽車大會（The Quail, A Motorsports Gathering）」等主要三項重要慶典。其中勞力士蒙特雷老爺車大賽是自8月17日起，約500輛經典老爺車將在WeatherTech Raceway Laguna Seca賽道上，共同參與14個組別的競賽；8月18日（四）時，約150輛不同年代的名車將依循加州一號公路的海岸線奔馳，隨後回到知名的圓石灘濱海高爾夫球場，為將在周日登場的圓石灘車展進行最後準備。

而在此之前，8月19日（五）舉辦的「鶉園賽車大會」將是汽車周中的盛大社群交流，大會設於卡梅爾鶉園度假酒店與高爾夫俱樂部酒店的果嶺，令人興奮也期待的是：大會上將有新款勞斯萊斯Phantom II在美國首度亮相，同時汽車周期間另有各項活動包含「BMW M部門50周年紀念」、「MINI Cooper的一切」與「Jaguar 70 年及其利曼戰績」，讓人同時窺探了汽車工業過去與未來的豐沛可能。