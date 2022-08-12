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三星「Pro」級Galaxy Watch5系列、Buds2 Pro登台

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
三星打造豐富便利的Galaxy智慧生態圈，Samsung Galaxy Watch5系列、Galaxy Buds2 Pro即將在台上市。圖／三星提供
三星打造豐富便利的Galaxy智慧生態圈，Samsung Galaxy Watch5系列、Galaxy Buds2 Pro即將在台上市。圖／三星提供

三星日前揭曉最新穿戴裝置陣容Samsung Galaxy Watch5系列、Galaxy Buds2 Pro，今天（8月12日）宣布正式在台上市，為三星生態圈再添旗艦生力軍。新一代Samsung Galaxy Watch5系列以精湛工藝打造、支援更精準的健康偵測，瞄準高強度運動市場；Samsung Galaxy Buds2 Pro為三星至今最強悍的真無線藍牙耳機，升級的優異音質、完善的智慧功能結合精巧設計，提供絕佳聆聽感受。

Samsumg Galaxy Watch5系列、Galaxy Buds2 Pro將於8月18日至8月28日於全台三星智慧館、三星商城等指定通路開放預購，9月2日正式開賣。Samsung Galaxy Watch5將推出藍牙與LTE兩種版本、各有44mm及40mm兩款尺寸選擇，44mm共有「冰川藍」、「幻影黑」、「辰曜銀」等3色，藍牙版建議售價9,990元、LTE版建議售價11,990元；40mm則推出「雲霧粉」、「幻影黑」、「辰曜銀」3色，藍牙版建議售價8,990元、LTE版建議售價10,990元。45mm的Samsung Galaxy Watch5 Pro同樣提供藍牙與LTE兩種版本，共有「鈦晶灰」、「鈦炫黑」兩色，藍牙版建議售價15,990元、LTE版建議售價17,990元。Samsung Galaxy Buds2 Pro將推出「精靈紫」、「幻影黑」、「曙光白」3色，建議售價7,490元。

歡慶新機上市，台灣三星推出一系列購機好禮，贈品數量有限、額滿為止：8月18日至8月28日預購期間於指定通路購買Samsung Galaxy Watch5系列送限量15W無線閃充充電板；9月2日至10月31日開賣期間於指定通路購買Samsung Galaxy Watch5系列送限量彈性運動表帶，購買Samsung Galaxy Buds2 Pro送透明保護殼。此外，購買三星手機和平板系列並加購最新穿戴裝置系列，最高可享3,000元折價優惠。

Samsung Galaxy Watch5具備輕巧流線外型，適合想輕鬆記錄每日身體數值、活動狀況的健康關注者；內建三合一BioActive感應器，較前一代更加貼合肌膚，15秒即能快速了解體脂肪、骨骼肌重等身體組成數據；支援偵測BP血壓、ECG心電圖，隨時掌握健康狀態；進階電子睡眠教練能透過記錄睡眠深淺與打鼾周期，提供全面數據與專屬課程。

Galaxy Watch5 Pro主打更進階的運動功能、強悍的硬體規格，滿足熱愛戶外運動、高強度健身、冒險玩家等專業需求。支援導入GPX格式，可匯入夢想路跑行程，並能透過GPS定位記錄行經的路徑原途返回；具備超強續航力，日常生活使用可達80小時，開啟GPS狀態則可維持20小時使用時間。

智慧手表不僅具有實用功能，也是闡述個人魅力的時尚配件。Samsung Galaxy Watch5系列升級採用抗刮耐磨的藍寶石玻璃鏡面，通過MIL-STD-810H軍規認證；Samsung Galaxy Watch5 Pro更可達莫式硬度9，堅韌無比，搭配精品級鈦金屬材質表框、精緻的D型扣磁吸錶帶，彰顯沉穩洗鍊質感。台灣三星同步推出多樣化特色配件，包括彈性運動表帶、設計感十足的雙色運動表帶、硬派作風的軍規型運動表帶等。

Samsung Galaxy Buds2 Pro支援24bit SSC Hi-Fi高保真音質，意即較16bit多256倍音頻，搭配進階360度環繞音訊支援5.1ch／7.1ch／DolbyAtmos，打造沉浸式的聆賞感受；搭載3個高訊噪比麥克風，主動式降噪較前一代能多過濾40%的噪音；具備IPX7防水等級，耳機體積較前一代減少15%，好音質輕巧入耳。

三星致力打造豐富便利的Galaxy生態圈應用，外出運動時可使用Samsung Galaxy手機串聯Galaxy Watch5系列記錄運動成效，同時以Galaxy Buds2 Pro聆聽手表導航；日常生活中可運用Galaxy Watch5系列迅速回覆手機訊息，並透過Galaxy Buds2 Pro流暢耳機連線功能，輕鬆切換播放手機、平板、三星電視音訊。

Samsung Galaxy Watch5 40mm「雲霧粉」，藍牙版建議售價8,990元、LTE版建議售價10,990元。圖／三星提供
Samsung Galaxy Watch5 40mm「雲霧粉」，藍牙版建議售價8,990元、LTE版建議售價10,990元。圖／三星提供
45mm的Samsung Galaxy Watch5 Pro共有「鈦晶灰」、「鈦炫黑」兩色，藍牙版建議售價15,990元、LTE版建議售價17,990元。圖／三星提供
45mm的Samsung Galaxy Watch5 Pro共有「鈦晶灰」、「鈦炫黑」兩色，藍牙版建議售價15,990元、LTE版建議售價17,990元。圖／三星提供
Samsung Galaxy Buds2 Pro打造沉浸式聆聽體驗。圖／三星提供
Samsung Galaxy Buds2 Pro打造沉浸式聆聽體驗。圖／三星提供
Samsung Galaxy Watch5 44mm「冰川藍」，藍牙版建議售價9,990元、LTE版建議售價11,990元。圖／三星提供
Samsung Galaxy Watch5 44mm「冰川藍」，藍牙版建議售價9,990元、LTE版建議售價11,990元。圖／三星提供
Samsung Galaxy Watch5系列、Galaxy Buds2 Pro即將在台上市。圖／三星提供
Samsung Galaxy Watch5系列、Galaxy Buds2 Pro即將在台上市。圖／三星提供
Samsung Galaxy Watch5 Pro更進階的運動功能、強悍的硬體規格，陪伴用戶挑戰自我、攀上巔峰。圖／三星提供
Samsung Galaxy Watch5 Pro更進階的運動功能、強悍的硬體規格，陪伴用戶挑戰自我、攀上巔峰。圖／三星提供
Samsung Galaxy Buds2 Pro將推出「精靈紫」、「幻影黑」、「曙光白」3色，建議售價7,490元。圖／三星提供
Samsung Galaxy Buds2 Pro將推出「精靈紫」、「幻影黑」、「曙光白」3色，建議售價7,490元。圖／三星提供
Samsung Galaxy Watch5具備輕巧流線外型，適合想輕鬆記錄每日身體數值、活動狀況的健康關注者。圖／三星提供
Samsung Galaxy Watch5具備輕巧流線外型，適合想輕鬆記錄每日身體數值、活動狀況的健康關注者。圖／三星提供

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