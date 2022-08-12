三星「Pro」級Galaxy Watch5系列、Buds2 Pro登台

三星日前揭曉最新穿戴裝置陣容Samsung Galaxy Watch5系列、Galaxy Buds2 Pro，今天（8月12日）宣布正式在台上市，為三星生態圈再添旗艦生力軍。新一代Samsung Galaxy Watch5系列以精湛工藝打造、支援更精準的健康偵測，瞄準高強度運動市場；Samsung Galaxy Buds2 Pro為三星至今最強悍的真無線藍牙耳機，升級的優異音質、完善的智慧功能結合精巧設計，提供絕佳聆聽感受。

Samsumg Galaxy Watch5系列、Galaxy Buds2 Pro將於8月18日至8月28日於全台三星智慧館、三星商城等指定通路開放預購，9月2日正式開賣。Samsung Galaxy Watch5將推出藍牙與LTE兩種版本、各有44mm及40mm兩款尺寸選擇，44mm共有「冰川藍」、「幻影黑」、「辰曜銀」等3色，藍牙版建議售價9,990元、LTE版建議售價11,990元；40mm則推出「雲霧粉」、「幻影黑」、「辰曜銀」3色，藍牙版建議售價8,990元、LTE版建議售價10,990元。45mm的Samsung Galaxy Watch5 Pro同樣提供藍牙與LTE兩種版本，共有「鈦晶灰」、「鈦炫黑」兩色，藍牙版建議售價15,990元、LTE版建議售價17,990元。Samsung Galaxy Buds2 Pro將推出「精靈紫」、「幻影黑」、「曙光白」3色，建議售價7,490元。

歡慶新機上市，台灣三星推出一系列購機好禮，贈品數量有限、額滿為止：8月18日至8月28日預購期間於指定通路購買Samsung Galaxy Watch5系列送限量15W無線閃充充電板；9月2日至10月31日開賣期間於指定通路購買Samsung Galaxy Watch5系列送限量彈性運動表帶，購買Samsung Galaxy Buds2 Pro送透明保護殼。此外，購買三星手機和平板系列並加購最新穿戴裝置系列，最高可享3,000元折價優惠。

Samsung Galaxy Watch5具備輕巧流線外型，適合想輕鬆記錄每日身體數值、活動狀況的健康關注者；內建三合一BioActive感應器，較前一代更加貼合肌膚，15秒即能快速了解體脂肪、骨骼肌重等身體組成數據；支援偵測BP血壓、ECG心電圖，隨時掌握健康狀態；進階電子睡眠教練能透過記錄睡眠深淺與打鼾周期，提供全面數據與專屬課程。

Galaxy Watch5 Pro主打更進階的運動功能、強悍的硬體規格，滿足熱愛戶外運動、高強度健身、冒險玩家等專業需求。支援導入GPX格式，可匯入夢想路跑行程，並能透過GPS定位記錄行經的路徑原途返回；具備超強續航力，日常生活使用可達80小時，開啟GPS狀態則可維持20小時使用時間。

智慧手表不僅具有實用功能，也是闡述個人魅力的時尚配件。Samsung Galaxy Watch5系列升級採用抗刮耐磨的藍寶石玻璃鏡面，通過MIL-STD-810H軍規認證；Samsung Galaxy Watch5 Pro更可達莫式硬度9，堅韌無比，搭配精品級鈦金屬材質表框、精緻的D型扣磁吸錶帶，彰顯沉穩洗鍊質感。台灣三星同步推出多樣化特色配件，包括彈性運動表帶、設計感十足的雙色運動表帶、硬派作風的軍規型運動表帶等。

Samsung Galaxy Buds2 Pro支援24bit SSC Hi-Fi高保真音質，意即較16bit多256倍音頻，搭配進階360度環繞音訊支援5.1ch／7.1ch／DolbyAtmos，打造沉浸式的聆賞感受；搭載3個高訊噪比麥克風，主動式降噪較前一代能多過濾40%的噪音；具備IPX7防水等級，耳機體積較前一代減少15%，好音質輕巧入耳。