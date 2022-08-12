聽新聞
test
0:00 / 0:00
小棕瓶稱霸40年！雅詩蘭黛打造快充站免費送1300元贈品
一提到最有名的保養品，暱稱小棕瓶的雅詩蘭黛特潤超導全方位修護露絕對榜上有名，為慶祝小棕瓶40周年，以及全新升級，暱稱小棕眼的特潤全能修護亮眼霜，雅詩蘭黛在即日起至8月17日，在新光三越信義新天地A11打造「小棕修護能量快充站」，只要參加活動，就能免費獲得價值1,300元的小棕修護能量快充包，活動首日9m88與ØZI也以修護大使身分出席，分享自己使用心得。
雅詩蘭黛的小棕修護能量快充站，包括有「飆速點亮小棕瓶」競速遊戲、「修護能量全面抵禦」積分遊戲、專業肌膚檢測儀等科技裝置，可以免費入場體驗後，獲得1,300元的快充包，內含特潤超導全方位修護露7ml、特潤全能修護亮眼霜試用包、微分子肌底原生露試用包、年輕無敵膠原霜試用包、森永in果凍、小棕瓶50ml正貨500元折價券。
活動期間積分最高的前10名，送價值3,700元的雅詩蘭黛保養明星贈禮特潤超導全方位修護露15ml、微分子肌底原生露100ml。
同樣熱愛小棕瓶與小棕眼的9m88與ØZI也分享使用心得，9m88表示，忙碌時肌膚會缺水乾燥、敏感，小棕瓶一擦就能保濕，必要時還會厚敷保濕；ØZI除了喜愛小棕瓶外，還喜愛小棕眼，特別適合熬夜使用，因為他開始注重眼周肌膚保養，睡前用小棕眼輕抹眼周、細心按摩，加強保濕度。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言