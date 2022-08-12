小棕瓶稱霸40年！雅詩蘭黛打造快充站免費送1300元贈品

一提到最有名的保養品，暱稱小棕瓶的雅詩蘭黛特潤超導全方位修護露絕對榜上有名，為慶祝小棕瓶40周年，以及全新升級，暱稱小棕眼的特潤全能修護亮眼霜，雅詩蘭黛在即日起至8月17日，在新光三越信義新天地A11打造「小棕修護能量快充站」，只要參加活動，就能免費獲得價值1,300元的小棕修護能量快充包，活動首日9m88與ØZI也以修護大使身分出席，分享自己使用心得。

雅詩蘭黛的小棕修護能量快充站，包括有「飆速點亮小棕瓶」競速遊戲、「修護能量全面抵禦」積分遊戲、專業肌膚檢測儀等科技裝置，可以免費入場體驗後，獲得1,300元的快充包，內含特潤超導全方位修護露7ml、特潤全能修護亮眼霜試用包、微分子肌底原生露試用包、年輕無敵膠原霜試用包、森永in果凍、小棕瓶50ml正貨500元折價券。

活動期間積分最高的前10名，送價值3,700元的雅詩蘭黛保養明星贈禮特潤超導全方位修護露15ml、微分子肌底原生露100ml。