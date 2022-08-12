《雪人》消失了！英國童書作家雷蒙．布力格辭世

以《The Snowman》圖畫書溫暖人心的英國知名童書作家雷蒙．布力格（Raymond Briggs）於當地時間8月9日去世，享年88歲。在70餘年的創作生涯中，雷蒙．布力格創造了一系列深受讀者喜愛的角色，其中最受歡迎的就是戴著綠色帽子和圍巾、有著橘色鼻子和彎彎嘴巴的「雪人」。

1978年出版的《雪人》是一本沒有文字的連環格圖畫書，1979年便獲得波士頓環球號角圖畫書獎，至今全球銷量已超過850萬冊，感動了無數大人和孩子，成為代代相傳的經典圖畫書。雷蒙．布力格相信孩子能夠「閱讀」圖畫，因此藉著一幅幅彩色鉛筆畫，讓孩子靜靜體會小男孩和雪人之間的溫馨友誼。他還刻意塗出朦朧效果，讓讀者有如真似夢的感覺，分不清小男孩究竟是在夢裡，還是雪人真的從冰天雪地裡走出來了。

1982年《雪人》被BBC改編製作成動畫片，從此成為英國耶誕傳統的一部份，每年耶誕節都會播放這部26分鐘的動畫。動畫中有一首著名插曲《Walking in the Air》（在雲端漫步），伴隨著雪人和小男孩升到空中，帶動觀眾情緒到最高潮。

上誼文化總編輯劉維中表示，《雪人》不只是圖畫書中的經典，隨著動畫片的放映，在世界各地也成了耶誕節的象徵。2019年，衛武營國家藝術文化中心就在耶誕節前夕舉辦過一場《雪人》的動畫音樂會。劉維中還指出，這位作者從不避諱在作品中向孩子表達「失去」和「死亡」等主題，雷蒙．布力格曾說「我不寫大團圓結局。我寫的是那些自然且不可避免的事情：雪人融化，父母去世，動物死了，花謝了。萬物皆是如此。這並不是什麼需要避諱的黑暗，這是生活的真相。」

現在，雷蒙．布力格的生命也走到了終點，而他似乎早就準備好了這一天的來臨。2019年，雷蒙．布力格出版最後一部作品《熄燈之時》（Time for Lights Out），直面自己的衰老和死亡。在書中，他想像未來的鬼魂來到他的房子遊蕩，「這裡從前一定住過一個傻乎乎的老傢伙，留著長髮，裝作喜歡藝術，專門給孩子畫圖畫書…這裡有好多關於《雪人》的玩意兒，還有一堆堆的破衣服。」

《雪人》揚名世界後，並沒有改變雷蒙．布力格的生活，他說自己是個「脾氣暴躁的老頭」，不喜歡置身熱鬧。晚年的布力格獨自過著簡單質樸的生活，還會去二手商店買衣服。對他來說，作品暢銷的意義只在於能夠被更多人閱讀。

「在商店或者馬路上，總有人走上前來對我說：『布力格先生，我太喜歡你的書了！我的孩子們讀過，現在換我的孫子也在讀。』這種話常令我熱淚盈眶。作品被兩代人喜愛，是對一個作者最大的肯定與褒揚。」