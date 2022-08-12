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台南漁光島「慢漫小畫室」 提供慢旅行沉浸式藝術體驗

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
慢漫看見青年身障者創作的價值，將其上架至LINE貼圖，獲得滿滿成就感。圖／慢漫小畫室提供
慢漫看見青年身障者創作的價值，將其上架至LINE貼圖，獲得滿滿成就感。圖／慢漫小畫室提供

台南市安平漁光島「慢漫小畫室」今天開幕，創辦人周欣怡看見家鄉需要，返鄉創立「慢漫」致力推動藝術共融行動與社區共好，除協助身障青年自立，也提供旅人貼近環境永續、大自然的「慢旅行」沉浸式藝術體驗方案，打造「藝術共融園區」。

「慢漫小畫室」創辦人欣怡在台南出生，在北部求學發展多年，偶然機會下接觸漁光島的瑞復益智中心，看見機構啟迪身障青年們藝術創作上的天賦，也感受到身心障礙族群的教育資源匱乏。促使她思考如何運用自身在成人教育、職涯輔導領域專業，協助家鄉青年身障者改善「接受社會福利、卻又被社會漠視」的處境，因而創立畫室。

周欣怡除透過藝術陪伴協助地方身障青年，支持青年自立並融入社會，激勵身障青年透過藝術創作表達所感受的世界，並將創作轉化為教育繪本、LINE貼圖1、藝術商品等有價資源。陪伴身障青年從被助者成長為自立者，從缺乏成就感到認同自我價值，讓社會大眾褪去看待弱勢的眼光，純粹地以藝術欣賞角度，看見青年創作的更多可能性。

慢漫也與瑞復益智中心合作，提供到訪漁光島的旅人貼近環境永續、大自然的「慢旅行」沉浸式藝術體驗方案，將各種形式的藝術創作以簡單、自然的方式帶入民眾日常，為民眾所能理解及感受，也在過程中，提供身障青年發揮自我價值的場域，打造「藝術共融園區」。

文化部文化資源司 科長楊淑華出席開幕活動表示，慢漫小畫室不僅將弱勢陪伴轉化為地方藝文發展起點，更將成為漁光島在地藝文品牌營造的核心，體現社區共融共好。

慢漫小畫室與瑞復益智中心合作，提供各式動、靜態沉浸式藝術體驗課程，及團體、企業客製藝術共融方案。圖／慢漫小畫室提供
慢漫小畫室與瑞復益智中心合作，提供各式動、靜態沉浸式藝術體驗課程，及團體、企業客製藝術共融方案。圖／慢漫小畫室提供
慢漫小畫室連續4年舉辦「漁光點點」市集，展現地方藝術創生、社區共融新面貌 。圖／慢漫小畫室提供
慢漫小畫室連續4年舉辦「漁光點點」市集，展現地方藝術創生、社區共融新面貌 。圖／慢漫小畫室提供

青年 身障者 台南

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