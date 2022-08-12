紅玫瑰造型甜筒超美！全家便利商店「Picard年中慶」限時全品項88折

去年底全家便利商店獨家導入法國第一冷凍品牌Picard食品，其中鹹食具異國風味，甜點、冰品好吃又好拍，不定期推出新品，實體店舖與線上商城皆有販售，不僅成為社群熱門開箱的美食，更是全家便利商店長銷人氣商品。看好夏季冰品商機，全家便利商店再推Picard新口味及新造型冰品，包含「迷你巧克力脆皮甜筒」及紅莓果製成的「紅玫瑰造型甜筒」，即日起至9月6日更舉辦Picard年中慶活動，於全台1,400間限定店舖可享Picard全品項商品88折優惠，「全+1商城」及「全家行動購」則享指定商品特價99元起。

全家便利商店獨家導入法國必買、必逛的冷凍超市品牌Picard，陸續推出超過70項道地法式美食，從前菜、湯品、主餐到甜點一應俱全，只要簡單微波或烤箱覆熱就可輕鬆上桌，堪稱「零廚藝」救星，像是炸馬鈴薯球、特級瑪格麗特披薩、馬卡龍等都是熱賣商品。觀察銷售數據，Picard鹹食及冰品銷售占比合計超過8成，熱銷之首的冰品為「迷你香草巧克力脆皮甜筒」，以香草冰淇淋裹上巧克力並撒上杏仁片，加上可愛的迷你造型，已熱賣超過25萬支。近日再推出新口味「迷你巧克力脆皮甜筒」，10入售價155元；喜愛酸甜口味的消費者則可選擇另一款新品「紅玫瑰造型甜筒」，以歐洲當地奶油、紅莓果製成，冰淇淋體為吸睛度十足的玫瑰造型，清爽不膩口，好吃又好拍，6入售價199元。

看好Picard火熱買氣，全家便利商店即日起至9月6日舉辦Picard年中慶活動，全台限定1,400間店舖皆享全品項88折優惠；為了讓消費者方便購買，還可透過會員App「地圖趣」功能快速查詢附近店舖販售資訊。此外，線上通路「全+1商城」及「全家行動購」也有年中慶優惠，指定商品特價5折起，包含「義式4重起司披薩捲」原價199元、特價99元；「特級義式4重起司披薩」原價269元、特價149元；可頌8入組合原價225元、特價169元。

炎熱季節少不了一杯冰咖啡消暑，全家便利商店Let’s Café即日起至8月23日推出夏季經典特調39元起活動，活動期間出示全家便利商店會員即享折扣，包含夏季超熱賣的特大杯西西里咖啡特價59元（原價75元）；大杯燕麥奶拿鐵、椰奶拿鐵（原價65元）及香蘭拿鐵（原價70元）可享會員價49元。咖啡愛好者也可把握8月12日至8月14日的「Let’s購好咖」活動，購買Let’s Café極選拿鐵（大杯，冰熱不限，原價65元），即贈送「Let’s Café極選拿鐵（大杯，冰熱不限）1杯」小白單兌換券1張，限8月15日至8月21日原店兌換。