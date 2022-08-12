全聯中秋預購名店燒肉、月餅 線上購獨家加碼滿千8.8折

中元節普度完，就可以開始準備過中秋了！全聯看準民眾愛烤肉的心情，今年提倡「天天烤肉，天天欣賞月的美」，推出多款澎湃肉品、海鮮預購組合，除了實體門市可預購外，即日起至8月22日在PX Go!上預購還享有2件9.5折優惠。另外，8月19日至9月1日「PXGo!全聯線上購」中秋預購最後倒數，名店月餅禮盒、開趴海陸饗宴，門市有的線上通通買得到，選擇線上購一指下單超輕鬆，再享獨家加碼滿千8.8折，有送禮、烤肉需求的民眾千萬別錯過。

全聯中秋預購烤肉組合主打與胡同燒肉聯名的「豪華老饕首選燒烤組」，精選5款優質好肉，如美國肋眼牛排、紐西蘭牛舌等，每組售價1,950元，限量800組。還有全聯獨家販售的「桂丁土雞烤肉組合」，，或是奢華烤肉單品「北海道日本A5和牛」，都不需過多的調味，也能輕鬆做出健康美味燒肉。喜歡海鮮的民眾也不能錯過嚴選大規格海鮮「宜蘭特選帶卵香魚」、「特級鮮凍大白蝦」。

另外，全聯今年也推出將近40款中秋美味月餅，同樣主打名店好禮，包含利記、三協成、寶泉、美心、元祖、手信坊等，口味部分還是以經典的蛋黃酥、鳳凰酥禮盒最受青睞，目前熱銷前5名月餅禮盒分別為「芋頭金沙蛋黃酥禮盒」、「利記鳳凰酥禮盒」、「三協成小酥餅禮盒」、「利記金賞蛋黃酥」、「寶泉奶油酥餅禮盒」，追求名店美味不用出遠門排隊。