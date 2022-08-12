BioMask「卡娜赫拉的小動物聯名立體口罩」夢幻登場

可愛口罩又有新貨到！以精緻設計及細膩口罩工法聞名的BioMask，攜手「卡娜赫拉的小動物」推出夢幻韓版立體口罩，將人氣角色P助、粉紅兔兔、喵喵喵咪等角色融入整體視覺，並且以「互動」的形式呈現，加強口罩與粉絲的日常連結性，全系列以時下最熱門的奶茶色、馬卡龍等粉嫩色系，讓少女心大噴發。「BioMask卡娜赫拉的小動物聯名醫用立體口罩」每盒內含10片單片包裝，單盒售價185元，即日起於PChome 24h購物、momo購物網、大樹健康購物網限量販售。

BioMask首次與紅翻亞洲的超人氣角色「卡娜赫拉的小動物」聯名，讓造型口罩邁入全新的超萌境界。為了完整展現「卡娜赫拉的小動物」可愛萌樣，將P助、粉紅兔兔、喵喵喵咪的大頭設計於口罩的正中心，以少女心爆棚的粉紅色、時下最流行的奶茶色、百搭的純白色作為口罩底色，凸顯各角色的配色識別。

口罩已成為出門必備品，而特色口罩總是能吸引大家注目的眼光並成為寒暄話題。本次BioMask將「卡娜赫拉的小動物」設計為與粉絲「互動」的造型款，有P助與粉紅兔兔隔空互指，營造出戳著粉絲臉頰的視覺，以及宣導防疫生活的標語口罩社交距離款，更有集合多個可愛新角色喵喵喵咪的捏臉千鳥紋款，本系列選用純白、奶茶色系，調和出最能襯托出各個角色的可愛顏色。。