PChome 24h購物推「環保與你隨行」活動！環保杯限時3折起

近年來環保、減塑意識抬頭，不少人在外用餐會自備餐具，減少資源消耗，環保署也在7月時推動自備飲料杯政策，以優惠5元的方式帶動全民做環保。PChome 24h購物近一周環保杯銷量成長50%，進一步發現抗菌保冰的「不鏽鋼材質」、友善手搖飲的「吸管設計」及「大容量」款式最受消費者青睞。PChome 24h購物即日起至8月31日推出「環保與你隨行」活動，邀請大眾一起為地球盡一份心力，主打環保杯3折起。

PChome 24h購物公布站上環保杯熱銷前3名，「樂扣樂扣Tritan珍奶杯680ml／鐵灰色＋奶茶色」，不需要吸管就可以喝珍珠奶茶，特價799元；低調環保的「富士雅麗FUJI-GRACE不鏽鋼陶瓷易潔冰瓷杯1,000ml（曜石黑）」，隔絕金屬與飲品接觸更安心，2入特價699元；大容量保冰杯「韓國新版304不鏽鋼冰霸杯－藍890ml」可裝得下大杯手搖飲，2入特價599元；健身人士最愛「義大利BLACK HAMMER Tritan超大容量運動瓶2,000ml－2入組（黃藍＋粉紫）」以大容量取勝。 PChome 24h購物推出「環保與你隨行」活動，「富士雅麗FUJI-GRACE不鏽鋼陶瓷易潔冰瓷杯1,000ml（富士山藍）」單入價600元，即日起至8月31日任入2特價699元。圖／PChome 24h購物提供 PChome 24h購物推出「環保與你隨行」活動，「韓國新版304不鏽鋼冰霸杯」即日起至8月31日2入特價599元。圖／PChome 24h購物提供