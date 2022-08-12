雅典表 X 高雄正泰鐘表 潛水表特展捎來南國夏清涼

雖著氣溫逐漸高升，南台灣的海邊也是遊客們的避暑熱愛。雅典表（Ulysse Nardin）與高雄正泰鐘表合作推出「涼夏潛水表全系列特展」，一次帶來多款話題與年度新品，要為南國帶來兼具複雜精密與時髦的風格提案。

本次表展首推雅典2022新品：潛水系列世界環球帆船賽腕表。運用回收漁網及各式循環再生材料所打造是系列表款特色，特殊的Carbonium®碳正離子更運用在單向旋轉表圈上，搭配表款諸多綠色細節，有特殊性，造型亦格外搶眼，加上使用品牌自製矽材質自製機芯UN-118，全球限量200只。以保育生物為靈感的錘頭鯊計時腕表同樣不容錯過，表款多數結構都賦予了紅色細節，帶來熱情、危險的象徵，同時12點鐘方向、後底蓋都刻有鎚頭鯊圖像，全球限量300只。