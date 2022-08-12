聽新聞
test
0:00 / 0:00

雅典表 X 高雄正泰鐘表 潛水表特展捎來南國夏清涼

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
潛水系列限量錘頭鯊計時腕表，限量300只，42萬2,500元。圖 / 雅典表提供
潛水系列限量錘頭鯊計時腕表，限量300只，42萬2,500元。圖 / 雅典表提供

雖著氣溫逐漸高升，南台灣的海邊也是遊客們的避暑熱愛。雅典表（Ulysse Nardin）與高雄正泰鐘表合作推出「涼夏潛水表全系列特展」，一次帶來多款話題與年度新品，要為南國帶來兼具複雜精密與時髦的風格提案。

本次表展首推雅典2022新品：潛水系列世界環球帆船賽腕表。運用回收漁網及各式循環再生材料所打造是系列表款特色，特殊的Carbonium®碳正離子更運用在單向旋轉表圈上，搭配表款諸多綠色細節，有特殊性，造型亦格外搶眼，加上使用品牌自製矽材質自製機芯UN-118，全球限量200只。以保育生物為靈感的錘頭鯊計時腕表同樣不容錯過，表款多數結構都賦予了紅色細節，帶來熱情、危險的象徵，同時12點鐘方向、後底蓋都刻有鎚頭鯊圖像，全球限量300只。

想要展現洗鍊、大都會的高級感與俐落？則推薦潛水系列42毫米灰色玫瑰金款，經過鯊魚灰色PVD鍍層緞面抛光精鋼表殼並使用了5N玫瑰金。表展已由即日起開始，於高雄正泰鐘表展出，地址為：高雄市鹽埕區七賢三路95號，並直至9月4日（日）為止。

潛水系列世界環球帆船賽腕表，限量200只，36萬400元。圖 / 雅典表提供
潛水系列世界環球帆船賽腕表，限量200只，36萬400元。圖 / 雅典表提供
潛水系列42毫米灰色玫瑰金款，32萬7,300元。圖 / 雅典表提供
潛水系列42毫米灰色玫瑰金款，32萬7,300元。圖 / 雅典表提供
雅典表涼夏潛水表全系列特展，已於即日起開始於高雄正泰鐘表展出，至9月4日為止。圖 / 雅典表提供
雅典表涼夏潛水表全系列特展，已於即日起開始於高雄正泰鐘表展出，至9月4日為止。圖 / 雅典表提供

雅典 腕表

延伸閱讀

高雄市府新增2女性發言人 新聞界「豆花妹」入列

罵警不要臉、圍事的 高雄男拒實聯制大鬧賣場下場出爐

高雄德冠賓士月租187萬 網友驚嘆房東祖先圈地圈得真好

高雄／「精緻文化美食論壇」體現台灣文化美食學

相關新聞

Burberry Lola包怎駕御？4 KOL教你穿 英倫風格全展開

英倫時尚品牌Burberry昨日為Bellvita的Lola包期間店舉辦了盛大派對，並邀請昆凌、曾之喬、林映維等多位名人...

5區里民限定85折！六福萬怡BBQ音樂派對 燒烤啤酒攏來

放肆吃肉、大口暢飲啤酒最是消暑。台北六福萬怡酒店的敘日全日餐廳推出「夏日星空BBQ音樂派對」，限定於8月19日至9月10日每周五、六晚間17:30~21:00登場，可於餐廳內享用「東南亞美食節」主題自助百匯餐檯，戶外區加碼五星主廚現場親炙的BBQ燒烤餐點吃到飽...

Delvaux寶麗廣場台北精品店新開幕 重現歐陸咖啡文化

比利時精品包款品牌Delavux宣布，位於寶麗廣場的Delavux完成改裝，將帶來更寬闊的空間感、更完整的包款選擇，除了...

SPA買一送一、一泊一食4千起！JR東日本飯店台北慶周年

去年8月開幕的JR東日本大飯店台北，將於8月23日迎來一周年，即日起至9月底推出「一周年慶住房優惠專案」，平日入住都會客...

王品展新店！和牛涮、青花驕「吃1送1」 陶板屋滿4送1

瞄準暑假聚餐旺季，王品集團加速展店，其中，旗下兩大火鍋品牌「和牛涮」、「青花驕」攜手進駐桃園中茂新天地，一、二樓比鄰而居...

【2022夏至藝術節】在地企業共襄盛舉 音樂劇「苦魯人生」五度加演

「幕後傳奇－苦魯人生」不僅結合了魔術及精彩歌舞，同時也穿插與觀眾的驚喜互動，是近10年最受觀眾喜愛的中文原創音樂劇之一，目前在全臺已巡演18場，每每演出都獲得熱烈迴響。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。