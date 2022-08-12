聽新聞
test
0:00 / 0:00
雅典表 X 高雄正泰鐘表 潛水表特展捎來南國夏清涼
雖著氣溫逐漸高升，南台灣的海邊也是遊客們的避暑熱愛。雅典表（Ulysse Nardin）與高雄正泰鐘表合作推出「涼夏潛水表全系列特展」，一次帶來多款話題與年度新品，要為南國帶來兼具複雜精密與時髦的風格提案。
本次表展首推雅典2022新品：潛水系列世界環球帆船賽腕表。運用回收漁網及各式循環再生材料所打造是系列表款特色，特殊的Carbonium®碳正離子更運用在單向旋轉表圈上，搭配表款諸多綠色細節，有特殊性，造型亦格外搶眼，加上使用品牌自製矽材質自製機芯UN-118，全球限量200只。以保育生物為靈感的錘頭鯊計時腕表同樣不容錯過，表款多數結構都賦予了紅色細節，帶來熱情、危險的象徵，同時12點鐘方向、後底蓋都刻有鎚頭鯊圖像，全球限量300只。
想要展現洗鍊、大都會的高級感與俐落？則推薦潛水系列42毫米灰色玫瑰金款，經過鯊魚灰色PVD鍍層緞面抛光精鋼表殼並使用了5N玫瑰金。表展已由即日起開始，於高雄正泰鐘表展出，地址為：高雄市鹽埕區七賢三路95號，並直至9月4日（日）為止。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言