聽新聞
test
0:00 / 0:00

奶粉尿布轟炸中擠創作 王南人創作展葫蘆墩文化中心展

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
藝術家王南人作品「哇嗚！」，以繽紛熱情的色調呈現孩子純真可愛的神情。圖／葫蘆墩文化中心提供
藝術家王南人作品「哇嗚！」，以繽紛熱情的色調呈現孩子純真可愛的神情。圖／葫蘆墩文化中心提供

台中巿美術家接力展「終年喃喃自語/中年男難自語-王南人創作展」，即日起至9月11日在葫蘆墩文化中心展出，藝術家王南人睽違13年再次舉辦個展，期間他從養兒育女、奶粉尿布轟炸中擠出時間創作，藉由40件「喃喃自語」的藝術篇章，思考體悟生命的深意內涵。

葫蘆墩文化中心主任郭恬氳表示，藝術家王南人於豐陽國中擔任美術教職，自6歲時開始學習書法、素描及水彩，接觸各類多元媒材創作，今年度入選第12屆台中市美術家接力展，透過水墨、油畫、複合媒材、版畫、立體石塑，以解構、重組的手法呈現魔幻生動及紛鬧衝突美感的豐富藝術樣貌。

畫面中運用筋肉猛男、天使、花朵、骷髏、蝴蝶，隱喻慾望及生命的探尋，並結合擅長的雲紋圖騰，以舞動韻律表現跌宕起伏、情感波瀾的人生樣態，形塑獨特的視覺意境。

得獎作品「迷香」年邁智慧天使沉溺在縈繞迴旋的花香迷霧中，藉以提醒人們小心深陷欲望無法自拔。

王南人表示，從上次個展至今已13年，他邁入人生另一階段，「從每天奶粉尿布轟炸、柴米油鹽的生活中，撿拾零碎時間持續創作」，也從孩子成長、長輩漸老的經歷中，體悟「生命」與「死亡」的本質，並融入創作。

作品「To be forever or」，獨坐頭顱上的天使形塑孤高空靈的氛圍，引導觀者深思生死輪迴議題，脆弱短暫的生命，最終將溶解在永恆循環中，回歸自然。

王南人說，交融西畫風格及東方墨彩的作品「催花手」，強壯男性表徵對照簡潔線條的除草機，殲滅雜草野花是清除雜念糾結的力量和決心，面對慾望情感的心境轉折，不執著過去、放眼未來。

作品馬來西亞旅行紀實作品「哇嗚！」，以繽紛熱情的色調呈現孩子純真可愛的神情。「乳山孤鳥」源於喜愛近代水墨八大仙人「朱耷」的畫風，擷取其「白眼」鳥的特色創作，以工筆技巧細繪對肉身、慾望的探討。

「乳山孤鳥」擷取「朱耷」畫風「白眼」鳥的特色創作。圖／葫蘆墩文化中心提供
「乳山孤鳥」擷取「朱耷」畫風「白眼」鳥的特色創作。圖／葫蘆墩文化中心提供
藝術家王南人作品「To be forever or」引導觀者深思生死輪迴議題。圖／葫蘆墩文化中心提供
藝術家王南人作品「To be forever or」引導觀者深思生死輪迴議題。圖／葫蘆墩文化中心提供
藝術家王南人作品「催花手」是清除雜念糾結的力量和決心，不執著過去、放眼未來。圖／葫蘆墩文化中心提供
藝術家王南人作品「催花手」是清除雜念糾結的力量和決心，不執著過去、放眼未來。圖／葫蘆墩文化中心提供
藝術家王南人作品「哇嗚！」以繽紛熱情的色調呈現孩子純真可愛的神情。圖／葫蘆墩文化中心提供
藝術家王南人作品「哇嗚！」以繽紛熱情的色調呈現孩子純真可愛的神情。圖／葫蘆墩文化中心提供
藝術家王南人作品「迷香」，藉以提醒人們小心深陷欲望無法自拔迷香。圖／葫蘆墩文化中心提供
藝術家王南人作品「迷香」，藉以提醒人們小心深陷欲望無法自拔迷香。圖／葫蘆墩文化中心提供

馬來西亞 藝術家

延伸閱讀

高市動保處普渡慰靈 專屬供品讓毛孩天使吃飽穿暖

MLB／大谷翔平敲安又獲敬遠 天使久違3連勝主角是席耶拉

MLB／天使不交易大谷飽受質疑 大聯盟高層：鐵定留不住人

小孩大鬧餐廳家長不管 碗盤食物丟地上、髒尿布塞餐桌

相關新聞

Burberry Lola包怎駕御？4 KOL教你穿 英倫風格全展開

英倫時尚品牌Burberry昨日為Bellvita的Lola包期間店舉辦了盛大派對，並邀請昆凌、曾之喬、林映維等多位名人...

5區里民限定85折！六福萬怡BBQ音樂派對 燒烤啤酒攏來

放肆吃肉、大口暢飲啤酒最是消暑。台北六福萬怡酒店的敘日全日餐廳推出「夏日星空BBQ音樂派對」，限定於8月19日至9月10日每周五、六晚間17:30~21:00登場，可於餐廳內享用「東南亞美食節」主題自助百匯餐檯，戶外區加碼五星主廚現場親炙的BBQ燒烤餐點吃到飽...

Delvaux寶麗廣場台北精品店新開幕 重現歐陸咖啡文化

比利時精品包款品牌Delavux宣布，位於寶麗廣場的Delavux完成改裝，將帶來更寬闊的空間感、更完整的包款選擇，除了...

SPA買一送一、一泊一食4千起！JR東日本飯店台北慶周年

去年8月開幕的JR東日本大飯店台北，將於8月23日迎來一周年，即日起至9月底推出「一周年慶住房優惠專案」，平日入住都會客...

王品展新店！和牛涮、青花驕「吃1送1」 陶板屋滿4送1

瞄準暑假聚餐旺季，王品集團加速展店，其中，旗下兩大火鍋品牌「和牛涮」、「青花驕」攜手進駐桃園中茂新天地，一、二樓比鄰而居...

【2022夏至藝術節】在地企業共襄盛舉 音樂劇「苦魯人生」五度加演

「幕後傳奇－苦魯人生」不僅結合了魔術及精彩歌舞，同時也穿插與觀眾的驚喜互動，是近10年最受觀眾喜愛的中文原創音樂劇之一，目前在全臺已巡演18場，每每演出都獲得熱烈迴響。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。