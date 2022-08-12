奶粉尿布轟炸中擠創作 王南人創作展葫蘆墩文化中心展

台中巿美術家接力展「終年喃喃自語/中年男難自語-王南人創作展」，即日起至9月11日在葫蘆墩文化中心展出，藝術家王南人睽違13年再次舉辦個展，期間他從養兒育女、奶粉尿布轟炸中擠出時間創作，藉由40件「喃喃自語」的藝術篇章，思考體悟生命的深意內涵。

葫蘆墩文化中心主任郭恬氳表示，藝術家王南人於豐陽國中擔任美術教職，自6歲時開始學習書法、素描及水彩，接觸各類多元媒材創作，今年度入選第12屆台中市美術家接力展，透過水墨、油畫、複合媒材、版畫、立體石塑，以解構、重組的手法呈現魔幻生動及紛鬧衝突美感的豐富藝術樣貌。

畫面中運用筋肉猛男、天使、花朵、骷髏、蝴蝶，隱喻慾望及生命的探尋，並結合擅長的雲紋圖騰，以舞動韻律表現跌宕起伏、情感波瀾的人生樣態，形塑獨特的視覺意境。

得獎作品「迷香」年邁智慧天使沉溺在縈繞迴旋的花香迷霧中，藉以提醒人們小心深陷欲望無法自拔。

王南人表示，從上次個展至今已13年，他邁入人生另一階段，「從每天奶粉尿布轟炸、柴米油鹽的生活中，撿拾零碎時間持續創作」，也從孩子成長、長輩漸老的經歷中，體悟「生命」與「死亡」的本質，並融入創作。

作品「To be forever or」，獨坐頭顱上的天使形塑孤高空靈的氛圍，引導觀者深思生死輪迴議題，脆弱短暫的生命，最終將溶解在永恆循環中，回歸自然。

王南人說，交融西畫風格及東方墨彩的作品「催花手」，強壯男性表徵對照簡潔線條的除草機，殲滅雜草野花是清除雜念糾結的力量和決心，面對慾望情感的心境轉折，不執著過去、放眼未來。