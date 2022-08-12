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Hello Kitty的蝴蝶結王國交響音樂會 唯一一場就在屏東
今年夏天Hello Kitty粉絕不能錯過的音樂盛宴！深受大小朋友喜愛的三麗鷗家族人氣明星Hello Kitty與她的好朋友酷企鵝將遠從日本來到屏東，8月21日上午10點半、下午2點半，屏東演藝廳演出，不分年齡的粉絲們一同進入蝴蝶結王國的音樂世界。
《Hello Kitty的蝴蝶結王國交響音樂會》，由Hello Kitty 與酷企鵝領銜主演，並與台灣梧桐弦樂團共同演出，Hello Kitty與酷企鵝還有最活潑的主持人「蝴蝶結」，用生動的舞蹈和動動腦的競猜題吸引小朋友的專注力，並推廣古典樂知識，帶領大家認識每一把樂器在樂團裡擔任的角色及音響呈現。
本場音樂會曲目包含由日本作曲家宮川彬良所寫的《蝴蝶結王國》、林姆斯基．高沙可夫《大黃蜂的飛行》、布拉姆斯《第五號匈牙利舞曲》、萊羅爾．安德森《小貓圓舞曲》及貝多芬交響樂章《命運》、《歡樂頌》、《田園》等多首耳熟能詳的經典作品，透過專業解說及結合音樂、舞蹈，一起感受Hello Kitty的魅力。
文化處長吳明榮說，屏縣政府所主辦的「南國音樂節」，每年吸引眾多樂迷到屏東朝聖，今年活動從8月起陸續推出柴可夫斯基國際音樂大賽得主迪巴葛鋼琴獨奏會、法國管風琴家梅湘、台北愛樂管弦樂團等國內外優質音樂饗宴，並可享南國音樂節套票、屏東藝遊卡75折優惠，購票訊息請至OPENTIX兩廳院文化生活或屏東藝遊Facebook粉絲專頁查詢。
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