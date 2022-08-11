巴黎高訂周頂級珠寶 卡地亞風格詠歎萬物之美

旅行，是許多人此刻的想望，Cartier卡地亞全新Beautés du Monde頂級珠寶系列開展一趟非凡旅程，透過珍貴寶石及頂尖工藝，將途中所見的新奇美好轉化為瑰麗珠寶，展現品牌「目之所及，萬物皆美」的風格境界。6月中於西班牙發表的首部曲大獲好評，高訂周期間在巴黎續寫旅程的第二篇章，進一步以品牌獨有的珠寶語彙詠歎天地萬物之美。

Beautés du Monde頂級珠寶系列是向19世紀就勇於探索世界的卡地亞兄弟致敬，更是體現卡地亞長久以來對世界保有好奇，接受各種形式美學的精神。第二章延續旅人的「珍奇百寶箱（Cabinet of Curiosities）」概念，透過非凡工藝凝聚萬物千姿百態，就在Ritz酒店的專屬房間，我們彷彿打開這只珍奇寶箱，探索靈感從自然世界到奇幻異域的瑰寶，許多作品甚至必須保密不能提前曝光。

其中多件大型套鍊，凸顯祖母綠、鑽石、碧璽等大克拉的珍稀主石，對稱結構與鮮明配色的裝飾藝術風格融入其中，看來規律對稱的幾何線條，為求精準完美格外挑戰工藝，誠如卡地亞名譽創意總監Jacqueline Karachi所言：「看似簡單，其實非常不簡單。」

捕捉自然的韻律

如以希臘拉丁文命名的DODONE祖母綠套鍊，源自希臘神話中的「神諭的森林」，透過此森林能傳達天神宙斯的指令。形態圓潤的項鍊以幾何排列但有機的弧線構成，就像蜿蜒的河流，經過5顆呼應森林意象的橢圓形衣索比亞祖母綠時，水波從中敞開泛起陣陣漣漪，微波蕩漾擴散，扭轉金屬形成的精緻鏤空錯落著鑽石和祖母綠，呈現水中漩渦和粼粼波光，形成一幅森林神殿動態且富詩意的畫面。

有趣的是，現場並排展示另一套祖母綠形切割的哥倫比亞祖母綠項鍊，以矩形線條為主構成的長鍊，表現瀑布流洩而下的景致，透過不同產地與色澤的祖母綠、多樣的寶石車工和鑲嵌技巧，巧妙表達水的韻律動感。

第二篇章有更多生物出沒，同樣在卡地亞風格語彙詮釋下展現獨特美學視角。如TICHODROMA紅碧璽項鍊，從旋壁雀（又稱為蝴蝶鳥）的羽毛汲取靈感，圓潤而立體的結構透過鏤空幾何元素營造波浪般視覺效果，邊緣勾勒的蛋白石和黑色縞瑪瑙讓鳥羽更生動有活力，抽象但又能讓人立即聯想到旋壁雀振翅欲飛的畫面。套組另有耳環、戒指和一只神祕表。

另外，對應之前七只寰宇獵奇的雞尾酒戒，第二章有多款具象可愛的動物胸針，包括以石化木蘭花木雕刻的大象、撲著蛋白石翅膀的蜻蜓、渾身雕刻彩寶羽毛的鳳尾綠咬鵑等。另也少不了代表性的美洲豹，豹兒時而靈活躍上珊瑚崖壁，時而依傍著大克拉彩寶或腕表，有時又見斑影，無不優雅生動。

我們的觀察視角隨著卡地亞好奇的目光，從遠方倏乎近至放大鏡下的蟬翼或是龍鱗。如CYMBALE項鍊以天然水晶刻畫晶瑩薄透的蟬翼，或是RYU項鍊則以80顆總重79克拉的黃鑽及六邊形幾何圖案呈現奇幻龍鱗。