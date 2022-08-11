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昆凌、曾之喬站台Burberry Lola包Bellavita限時店

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
昆凌今日以透明伸縮薄紗連身衣搭配限量的黑色小型亮片絎縫羔羊皮Lola包，好身材完全看不出已是「三寶媽」。圖：記者 / 王聰賢攝影、Burberry提供（合成圖）
昆凌今日以透明伸縮薄紗連身衣搭配限量的黑色小型亮片絎縫羔羊皮Lola包，好身材完全看不出已是「三寶媽」。圖：記者 / 王聰賢攝影、Burberry提供（合成圖）

Burberry為展現經典Lola包款的活力與獨特DNA，過往曾巡迴世界各城市打造期間限定空間，今日則於台北寶麗廣場Bellavita打造了限時展售空間設計，不僅將經典格紋、金屬鏈結「放大」產生視覺趣味，更邀請昆凌曾之喬、李沐、林映唯與J.Sheon等人站台出席。

產後努力塑身的昆凌，因為有媽媽直傳核心塑身密技，目前離理想體重僅1公斤，好身材更讓人完全看不出已是「三寶媽」。談到今日造型時，她覺得身上的透明伸縮薄紗連身衣，因為有著layer by layber的設計帶有強烈玩味，透膚但兩層的設計，像刺青但又帶來安全感；李沐今日以浸染羔羊皮長版Waterloo風衣搭配標籤貼花棉質寬版T恤造型，此外頸上的皮革項圈也特別吸睛。她表示因為整體造型較偏棕色，她選擇搭配一款粉色的LOLA小包，帶來色系上的和諧對比，而林映唯穿上了具垂墜感的絲綢襯裡嫘縈纖維風衣與無袖拼色嫘縈纖維洋裝，除了手上的針扎格紋帆布小型Lola包搶眼，配戴的鍍金耳環並具有Burberry的花押字圖案。

除了晚間出席派對、同時身兼DJ要角的J.Sheon則混身工裝風格的機能服，展現Burberry本季的多變活力，他並大讚今日身上服裝包含拼接風格、多口袋設計、印壓Logo都很帥，也由於他平常造型以黑白為主，面對今日多元包型、色彩的Lola包，J.Sheon則表示想要嘗試少見的墨綠色款式，並以黑色系完成色彩上的呼應與層次堆疊。

而於Bellavita寶麗廣場開設的Burberry Lola包限時展售空間，透過半開放式、金屬格柵的設計，將Burberry經典的格紋重現。除了Lola包的金屬鎖鏈變形加大變成空間裝飾藝術，現場同時設有拍照亭，可與自己心愛的包款美型留念。全系列Lola包款，並具有百搭典藏包、奢華經典相機包、風格風斜背包、小巧多功能雙袋收納包、水桶包、拉鏈包與大容量購物包多達七種包型，價格自49,900元起至89,000元不等。

品牌更推出兩款限量版Lola包款，將絎縫時裝秀包，以正面壓縫亮片羔羊皮打造，設計採用同色系鍊帶並飾以THOMAS BURBERRY花押字，並有黑色與酒紅二色，訂價各為11萬5,000元，皆為限量發售並具獨立編號。限時展售空間已從即日起開始，每日營業時間為每日早上11點開始至晚上9點半或10點，日期直至9月4日（周日）為止。

淺香草色小型絎縫羔羊皮Lola包，69,000元。圖 / Burberry提供
淺香草色小型絎縫羔羊皮Lola包，69,000元。圖 / Burberry提供
明淨綠色絎縫皮革小型Lola包，69,000元。圖 / Burberry提供
明淨綠色絎縫皮革小型Lola包，69,000元。圖 / Burberry提供
李沐今日以浸染羔羊皮長版Waterloo風衣搭配標籤貼花棉質寬版T恤，此外頸上的皮革項圈也特別吸睛。記者 / 王聰賢攝影
李沐今日以浸染羔羊皮長版Waterloo風衣搭配標籤貼花棉質寬版T恤，此外頸上的皮革項圈也特別吸睛。記者 / 王聰賢攝影
曾之喬表示Lola包將背帶往前掛的方式像是為包包「戴」上項鍊，讓她以後要多嘗試；同時今日出席時她更將一條橡樹葉鍍金黑色皮革腰帶重新定義造型於胸前，風格前衛強烈。記者 / 王聰賢攝影
曾之喬表示Lola包將背帶往前掛的方式像是為包包「戴」上項鍊，讓她以後要多嘗試；同時今日出席時她更將一條橡樹葉鍍金黑色皮革腰帶重新定義造型於胸前，風格前衛強烈。記者 / 王聰賢攝影
原本就偏好大地色系的J.Sheon，大讚今日身上服裝包含拼接風格、多口袋設計、印壓Logo都很帥。記者 / 王聰賢攝影
原本就偏好大地色系的J.Sheon，大讚今日身上服裝包含拼接風格、多口袋設計、印壓Logo都很帥。記者 / 王聰賢攝影
楓木棕絎縫皮革中型Lola購物包，85,000元。圖 / Burberry提供
楓木棕絎縫皮革中型Lola購物包，85,000元。圖 / Burberry提供
限量款酒紅色小型亮片絎縫羔羊皮Lola包、另有黑色版本，11萬5,000元。圖 / Burberry提供
限量款酒紅色小型亮片絎縫羔羊皮Lola包、另有黑色版本，11萬5,000元。圖 / Burberry提供
Lola的金屬鎖鏈背帶變形成超大尺寸，並以金色光芒、成為空間中無可忽視的閃耀亮點。圖 / Burberry提供
Lola的金屬鎖鏈背帶變形成超大尺寸，並以金色光芒、成為空間中無可忽視的閃耀亮點。圖 / Burberry提供
Burberry於Bellavita寶麗廣場打造了限時展售空間，不僅將經典格紋重現，變形放大的金屬鎖鏈背帶，更帶來了強烈的空間趣味。圖 / Burberry提供
Burberry於Bellavita寶麗廣場打造了限時展售空間，不僅將經典格紋重現，變形放大的金屬鎖鏈背帶，更帶來了強烈的空間趣味。圖 / Burberry提供
林映唯除了手上的針扎格紋帆布小型Lola包，鍍金耳環並具Burberry的花押字圖案，是全身造型的隱藏版亮點。記者 / 王聰賢攝影
林映唯除了手上的針扎格紋帆布小型Lola包，鍍金耳環並具Burberry的花押字圖案，是全身造型的隱藏版亮點。記者 / 王聰賢攝影
亮天藍色絎縫皮革小型Lola包，69,000元。圖 / Burberry提供
亮天藍色絎縫皮革小型Lola包，69,000元。圖 / Burberry提供
Lola的金屬鎖鏈背帶變形成超大尺寸，並以金色光芒、成為空間中無可忽視的閃耀亮點。圖 / Burberry提供
Lola的金屬鎖鏈背帶變形成超大尺寸，並以金色光芒、成為空間中無可忽視的閃耀亮點。圖 / Burberry提供
Lola包以多種尺寸、顏色，成為無分性別的時髦風格選品。圖 / Burberry提供
Lola包以多種尺寸、顏色，成為無分性別的時髦風格選品。圖 / Burberry提供

Burberry 昆凌 曾之喬

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