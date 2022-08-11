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身上有數字12配件「12mini冰沙」特價12元！石二鍋送6%點數

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
至12MINI出示具有數字「12」的配件，即可以12元加購微熱山丘鳳梨冰沙1杯。圖／王品提供
至12MINI出示具有數字「12」的配件，即可以12元加購微熱山丘鳳梨冰沙1杯。圖／王品提供

迎接暑假旺季，王品旗下的「石二鍋」自即日起將台北民權龍江店打造成首間「生食外帶」新店型，限時推出會員點數6%回饋。另外「12MINI」將於8月18起，陸續開設台北民權龍江、台北捷運後時山埤等2間新店，因此凡出示含有數字「12」的配件，即可享「微熱山丘鳳梨冰沙12元」的限時優惠。

石二鍋台北民權龍江店在地深耕多年，每月外帶外送訂單量較其他門店高出10%～15%，因此石二鍋鎖定此店，推出主打「生食外帶」的全新店型。除了優化座席空間、增設等候區外，特別規劃「生食外帶專屬冰箱」方便消費者購買。為慶祝改裝開幕，8月14日前內用或外帶，不限金額可享王品瘋美食app的6%瘋點數回饋，1點可折抵1元。另外，活動期間生食外帶滿599元，即贈品牌提袋1個，送完為止。

12MINI台北民權龍江店、台北捷運後山埤店，分別將於8月18日、8月25日開始試營運。為慶祝新店開幕，全門店推出「12元加購冰沙」活動，於8月19日至9月4日期間，內用或外帶任一鍋物，並出示具有數字「12」的配件，例如12號服飾、球鞋12號等物品，即可以12元加購原價45元的微熱山丘鳳梨冰沙1杯。

石二鍋台北民權龍江店變更新店型，限時享王品瘋美食app的6%瘋點數回饋。圖／王品提供
石二鍋台北民權龍江店變更新店型，限時享王品瘋美食app的6%瘋點數回饋。圖／王品提供

微熱山丘 捷運 北捷

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