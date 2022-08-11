梁朝偉招牌電眼再現！馬爹利藍帶全新廣告同框法國影帝

法國頂級干邑品牌馬爹利（MARTELL），由創始人尚‧馬爹利（Jean Martell）的曾孫愛德華‧馬爹利（Edouard Martell）於1912年打造馬爹利藍帶，並廣獲認可為有史以來最優秀的干邑。今年歡慶「馬爹利藍帶」上市110年，馬爹利也推出全新包裝，並由代言人梁朝偉拍攝廣告，一同入鏡的還有法國影帝文森．卡索（Vincent Cassel），兩人一東一西，一古一今，呼應品牌在傳統中創新的精神。

歡慶「馬爹利藍帶」上市110年，由代言人「梁朝偉」拍攝全新廣告。圖／馬爹利Martell提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

馬爹利全新廣告由香港導演夏永康執導，這支如電影規格的廣告，述說兩個平行故事。現代版的故事場景，圍繞梁朝偉本身的生活與演藝生涯；而歷史版的故事，則由文森‧卡索飾演愛德華‧馬爹利（品牌創始人尚‧馬爹利的曾孫）。導演將兩個場景並陳，最終互相交織在一起；強烈的意象讓人回想起勇於挑戰傳統，開創全新境界的人物。就和馬爹利藍帶一樣，源自1715年法國歷史最悠久的干邑世家，跨越19、20、21共3個世紀，這110年來，奠基於傳統之餘，持續超越期待、突破框架，充分體現「人生是場飛翔」的意境。

「梁朝偉」在廣告中看著劇本 苦思如何在演技上超越自我。圖／馬爹利Martell提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

在廣告片中，除了捕捉偉仔研究劇本，苦思如何突破演技的畫面，還有他身穿禮服享受鎂光燈洗禮、從容優雅地穿梭在國際重大場合的身影，在鏡頭前意氣風發的偉仔，微笑舉起酒杯時，招牌電眼電力全開，更是讓粉絲招架不住。其實梁朝偉與酒很有淵源，他在電影《擺渡人》飾演的就是酒吧老闆，為煩悶的客人分擔憂愁。生活低調、顯少替商品代言的偉仔，選擇法國百年頂級精品干邑「馬爹利藍帶」代言，可見他對馬爹利的認同。

導演夏永康與梁朝偉討論廣告劇情，夏永康認為穿越古今手法很有趣。圖／馬爹利Martell提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

夏永康長期與王家衛合作，他不但是藝術家、攝影師也是導演，說到跟兩位影帝合作的經驗，夏永康說：「我覺得這一次好玩的地方，就是兩個不同的年代的人一起，我覺得偏點電影感，不是只有廣告這麼簡單，是人生的故事，對我來說就是超越自我。」

廣告中身穿禮服，從容優雅的「梁朝偉」。圖／馬爹利Martell提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

「我覺得飛翔的概念很有趣！」梁朝偉表示自己從影以來不斷地挑戰自己，「可能是因為我是一個追求完美的人吧！所以一直覺得自己的每一部作品都可以找到很多更改進的地方。」

他認為馬爹利藍帶干邑是經典產品的現代演繹。如同偉仔極富寓意的台詞：「當你身處巔峰，又該何去何從？成功從來不是人生的終點，只要你敢飛，就能去到更高處！」產品和演技一樣，唯有不斷地進步，才能提升。梁朝偉2022年也有新電影即將問世，就是懸疑劇情犯罪片《金手指》，這部由真實故事改編的作品目前還在後製階段，預計今年上映，期待偉仔自我超越之作。

現實和廣告中的「梁朝偉」，都是鎂光燈追逐的焦點。圖／馬爹利Martell提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

馬爹利藍帶優雅的瓶身，靈感源自干邑地區傳統上使用的細長干邑酒瓶，已成為此酒款雋永典雅風格的象徵。全新設計的馬爹利藍帶瓶身和包裝，保留標誌性設計的基礎，並在細節處升級。

象徵著馬爹利藍帶傳統標誌的家徽與藍色緞帶，以多種不同的藍色營造層次感，呈現既活潑又現代的新設計。酒瓶底部的凹槽經過重新設計，飽滿的曲線讓人聯想到馬爹利藍帶馳名的圓潤豐厚風味。

馬爹利藍帶推出上市110周年全新包裝，獨特的浮凸雕飾，加上手寫體品牌名稱，傳遞這款干邑的獨特不凡精神。圖／馬爹利Martell提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

具歷史意義的馬爹利雨燕徽章，不僅浮凸雕飾於酒瓶，也以現代抽象風格印製在外盒上，再配上酒標的手寫體品牌名稱，像是寫給馬爹利愛好者的情書，發揚這款干邑與眾不同的風格。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康