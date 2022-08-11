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抽雙人機票、送酒杯 涓豆腐化身「濟州美食快閃店」

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
濟州海陸饗宴4人套餐，內含有海陸綜合嫩豆腐煲、鮮魚嫩豆腐煲、巨濟島炸牡蠣、韓國糖醋肉等餐點，原價每套2,610元，優惠價2,388元。圖／豆府提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
濟州海陸饗宴4人套餐，內含有海陸綜合嫩豆腐煲、鮮魚嫩豆腐煲、巨濟島炸牡蠣、韓國糖醋肉等餐點，原價每套2,610元，優惠價2,388元。圖／豆府提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

以豬肉、海鮮等美食，還有自然美景著稱的濟州島，乃是韓國代表性的觀光島嶼。今年夏天，濟州特別自治道與濟州觀光公社，攜手豆府集團旗下的涓豆腐，限時打造期間限定的「濟州美食快閃店」，不僅加入濟州島的裝飾元素，還有「濟州海陸饗宴4人套餐」同步登場，點購指定商品不僅可以獲得限定燒酒杯，還有機會抽中「台北－濟州島雙人來回機票」。

濟州島有著豐富自然景觀與宜人氣候，加上特色時令食材，擁有「美食天堂」的美譽。包括鮮嫩的黑豬肉、柑橘，以及海女所採捕的海鮮等食材，都是濟州島道地美味。此次以涓豆腐敦南店為基礎所打造的「濟州美食快閃店」，限時於即日起至9月8日期間登場。店面門口特別加入濟州島代表性的「石頭爺爺」，還有繡球花、傳統海女文化、黑毛豬、柑橘等濟州島代表性元素，為店面增添濃濃的渡假氣息。

涓豆腐同時以濟州島特色為主題，打造出「濟州海陸饗宴4人套餐」，內含有海陸綜合嫩豆腐煲、鮮魚嫩豆腐煲、綜合海鮮煎餅、海鮮辣炒年糕，還有韓式石鍋飯、吻仔魚石鍋飯、巨濟島炸牡蠣、韓國糖醋肉與指定飲品及甜品，原價每套2,610元，優惠價2,388元。另外曾於「我的藍調時光」中登場的「漢拏山燒酒」，本次也於涓豆腐登場，每瓶288元。凡於活動期間用餐加購「漢拏山燒酒」1瓶，就送「濟州島限定燒酒杯」2個，更添用餐的沈浸享受。

除了店面裝飾與套餐方案，活動期間凡點購「濟州海陸饗宴4人套餐」，就可參加抽獎，有機會抽中「台北－濟州島雙人來回機票」。另外用餐並填寫觀光問券，則可獲贈價值600元的「海味料理兌換券」，亦有機會抽中「台北－濟州島雙人來回機票」。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

活動期間用餐加購「漢拏山燒酒」1瓶，就送「濟州島限定燒酒杯」2個。圖／豆府提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
活動期間用餐加購「漢拏山燒酒」1瓶，就送「濟州島限定燒酒杯」2個。圖／豆府提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
涓豆腐敦南店限時化身為「濟州美食快閃店」，可見到諸多裝飾元素。圖／豆府提供
涓豆腐敦南店限時化身為「濟州美食快閃店」，可見到諸多裝飾元素。圖／豆府提供

海鮮 套餐

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