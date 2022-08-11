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The Standard亞洲旗艦開進曼谷！訂房贈3千餐飲抵用券

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
The Standard Bangkok Mahanakhon推出「Bite into Bangkok大口吃曼谷」開幕住房專案。圖／The Standard Bangkok Mahanakhon提供
The Standard Bangkok Mahanakhon推出「Bite into Bangkok大口吃曼谷」開幕住房專案。圖／The Standard Bangkok Mahanakhon提供

The Standard品牌的亞洲旗艦店The Standard，Bangkok Mahanakhon酒店正式開幕，這是King Power集團最新開發的物業，座落於曼谷指標性建築—大京都大廈(King Power Mahanakhon)中；擁有155間客房與套房，眾多設施、6間餐廳酒吧及會議空間紛紛打破陳規，融入了The Standard品牌「anything but standard（不囿於標準）」的精神。

慶祝開幕，The Standard， Bangkok Mahanakhon酒店即起推出「Bite into Bangkok（大口吃曼谷）」開幕住房專案。即日起至2022年9月30日期間下榻酒店，可依所訂房型提供每日3千泰銖起的酒店與餐飲抵用券，憑券在館內品嘗各種時尚熱門的美食。

6間餐廳設計風格各有不同，像是生機盎然的美式風格燒烤餐廳The Standard Grill，靈感來自紐約肉庫區著名的The Standard，High Line酒店，除了提供充滿活力的能量早餐，晚間還化身為社交聚餐的熱門場所；從The Standard曼谷和牛漢堡配鵝肝醬，到牛肉韃靼，以及直接用定製大理石木推車在桌邊上菜的手切原型肋排，食客們可享受一場真正的「饕餮大餐」。

位在酒店的76樓、曼谷今年備受期待的新餐廳Ojo，則是酒店同屢獲殊榮的大廚Francisco Ruano（簡稱Paco）合作打造的墨西哥餐廳，菜色以墨西哥古老文明為基礎，被稱作是「泰國乃至周邊地區從未體驗過的味道」，像是蔬菜腌蝦和骨髓玉米餅，輔以創新調酒和精心選擇的葡萄酒。

大廈78樓的Sky Beach是曼谷最高的空中酒吧，可以欣賞360度的壯觀美景。屢獲殊榮的Mott 32中餐廳，可在綠意盎然的露台上品嘗中式菜餚，尤其是蘋果木熏烤的北京烤鴨最不容錯過。Tease茶室則以黑白色調為主，親切私密的氛圍靈動又有意趣。

The Parlor則是供應道地的泰國美食，包括藍花蟹配脆米餅，以及椰香紙杯蛋糕配紅咖喱龍蝦。

酒店位於曼谷市中心，由西班牙藝術家與設計師Jaime Hayon與The Standard的設計團隊攜手打造，空間清新別致，緊密交織，一個個細節詮釋著繽紛多彩的文化意境，例如大廳中就有由Marco Brambilla創作的向好萊塢致敬的影音作品，此作品名為《Heaven's Gate天堂之門》，是《Box盒子》系列中的第一件裝置藝術，其靈感來自於變化多端的The Standard好萊塢酒店。

相關資訊可查：https://www.standardhotels.com/bangkok/properties/bangkok，或加入酒店的LINE官方帳號@TheStandardBangkok。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

美式風格燒烤餐廳The Standard Grill酒吧。圖／The Standard Bangkok Mahanakhon提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
美式風格燒烤餐廳The Standard Grill酒吧。圖／The Standard Bangkok Mahanakhon提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
酒店位於曼谷市中心。圖／The Standard Bangkok Mahanakhon提供
酒店位於曼谷市中心。圖／The Standard Bangkok Mahanakhon提供
Mott32中餐廳的北京烤鴨。圖／The Standard Bangkok Mahanakhon提供
Mott32中餐廳的北京烤鴨。圖／The Standard Bangkok Mahanakhon提供
Tease茶室。圖／The Standard Bangkok Mahanakhon提供
Tease茶室。圖／The Standard Bangkok Mahanakhon提供
Mott32中餐廳。圖／The Standard Bangkok Mahanakhon提供
Mott32中餐廳。圖／The Standard Bangkok Mahanakhon提供

酒店 餐廳 曼谷

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