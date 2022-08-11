The Standard亞洲旗艦開進曼谷！訂房贈3千餐飲抵用券

The Standard品牌的亞洲旗艦店The Standard，Bangkok Mahanakhon酒店正式開幕，這是King Power集團最新開發的物業，座落於曼谷指標性建築—大京都大廈(King Power Mahanakhon)中；擁有155間客房與套房，眾多設施、6間餐廳酒吧及會議空間紛紛打破陳規，融入了The Standard品牌「anything but standard（不囿於標準）」的精神。

慶祝開幕，The Standard， Bangkok Mahanakhon酒店即起推出「Bite into Bangkok（大口吃曼谷）」開幕住房專案。即日起至2022年9月30日期間下榻酒店，可依所訂房型提供每日3千泰銖起的酒店與餐飲抵用券，憑券在館內品嘗各種時尚熱門的美食。

6間餐廳設計風格各有不同，像是生機盎然的美式風格燒烤餐廳The Standard Grill，靈感來自紐約肉庫區著名的The Standard，High Line酒店，除了提供充滿活力的能量早餐，晚間還化身為社交聚餐的熱門場所；從The Standard曼谷和牛漢堡配鵝肝醬，到牛肉韃靼，以及直接用定製大理石木推車在桌邊上菜的手切原型肋排，食客們可享受一場真正的「饕餮大餐」。

位在酒店的76樓、曼谷今年備受期待的新餐廳Ojo，則是酒店同屢獲殊榮的大廚Francisco Ruano（簡稱Paco）合作打造的墨西哥餐廳，菜色以墨西哥古老文明為基礎，被稱作是「泰國乃至周邊地區從未體驗過的味道」，像是蔬菜腌蝦和骨髓玉米餅，輔以創新調酒和精心選擇的葡萄酒。

大廈78樓的Sky Beach是曼谷最高的空中酒吧，可以欣賞360度的壯觀美景。屢獲殊榮的Mott 32中餐廳，可在綠意盎然的露台上品嘗中式菜餚，尤其是蘋果木熏烤的北京烤鴨最不容錯過。Tease茶室則以黑白色調為主，親切私密的氛圍靈動又有意趣。

The Parlor則是供應道地的泰國美食，包括藍花蟹配脆米餅，以及椰香紙杯蛋糕配紅咖喱龍蝦。

酒店位於曼谷市中心，由西班牙藝術家與設計師Jaime Hayon與The Standard的設計團隊攜手打造，空間清新別致，緊密交織，一個個細節詮釋著繽紛多彩的文化意境，例如大廳中就有由Marco Brambilla創作的向好萊塢致敬的影音作品，此作品名為《Heaven's Gate天堂之門》，是《Box盒子》系列中的第一件裝置藝術，其靈感來自於變化多端的The Standard好萊塢酒店。

相關資訊可查：https://www.standardhotels.com/bangkok/properties/bangkok，或加入酒店的LINE官方帳號@TheStandardBangkok。

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