A5和牛99元！開丼、樂雅樂新推和牛餐 學生現享39折

油脂豐富、滋味甘甜的「日本和牛」，一直是許多老饕喜愛的高級食材。來自日本的「樂雅樂」，即日起以日本秋田A5和牛，限時推出「秋田和牛排御膳」、「秋田和牛排蒜味奶油麵疙瘩」等餐點，並加贈「迷你紅豆銅鑼燒」。至於「開丼」則是推出「雪脂和牛肩小排」，學生憑學生證，現享「2片99元」的加購優惠價，現享39折優惠。

「開丼」過去主打創意燒肉丼，今年夏天品牌正式轉型，搶攻燒肉定食市場。首波以日本A5和牛為主角，取用肩膀到背部中央的部位，推出「雪脂和牛肩小排」，擁有豐潤的油脂香氣，還能以開丼的招牌燒肉醬搭配，增添肉品的風味，8月12日起於板橋、台中秀泰、高雄左營等3間門市搶先供應。另外針對學生族群，還特別祭出學生證優惠，凡點購套餐並加購雪脂和牛肩小排，原價2片250元，學生優惠加購價99元，另外開丼會員則享會員價199元。