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A5和牛99元！開丼、樂雅樂新推和牛餐 學生現享39折

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
開丼推出「雪脂和牛肩小排」，學生憑學生證，現享「2片99元」的加購優惠價。圖／開丼提供
開丼推出「雪脂和牛肩小排」，學生憑學生證，現享「2片99元」的加購優惠價。圖／開丼提供

油脂豐富、滋味甘甜的「日本和牛」，一直是許多老饕喜愛的高級食材。來自日本的「樂雅樂」，即日起以日本秋田A5和牛，限時推出「秋田和牛排御膳」、「秋田和牛排蒜味奶油麵疙瘩」等餐點，並加贈「迷你紅豆銅鑼燒」。至於「開丼」則是推出「雪脂和牛肩小排」，學生憑學生證，現享「2片99元」的加購優惠價，現享39折優惠。

「開丼」過去主打創意燒肉丼，今年夏天品牌正式轉型，搶攻燒肉定食市場。首波以日本A5和牛為主角，取用肩膀到背部中央的部位，推出「雪脂和牛肩小排」，擁有豐潤的油脂香氣，還能以開丼的招牌燒肉醬搭配，增添肉品的風味，8月12日起於板橋、台中秀泰、高雄左營等3間門市搶先供應。另外針對學生族群，還特別祭出學生證優惠，凡點購套餐並加購雪脂和牛肩小排，原價2片250元，學生優惠加購價99元，另外開丼會員則享會員價199元。

日式連鎖餐廳「樂雅樂」再次攜手日本秋田，限量引進日本秋田A5黑毛和牛，即日起至9月11日期間，推出一系列和牛餐點。其中「秋田和牛排御膳」，可以品嚐到原始風味的黑毛和牛排，隨餐也搭配有和風豆腐沙拉、栗子南瓜、秋葵等配菜，每套980元。「秋田和牛排蒜味奶油麵疙瘩」則是以大蒜鯷魚奶油為基底，加入彩色麵疙瘩拌炒，並搭配香煎黑毛和牛排，巧妙融合日式與義式風格，每套880元。活動期間凡點購和牛系列餐點，即贈送「迷你紅豆銅鑼燒（2入）」，贈完為止。另外還有推出「日本秋田和牛禮盒」，每組1,600元。

樂雅樂推出「秋田和牛排蒜味奶油麵疙瘩」，每套880元。圖／樂雅樂提供
樂雅樂推出「秋田和牛排蒜味奶油麵疙瘩」，每套880元。圖／樂雅樂提供
樂雅樂「秋田和牛排御膳」，每套980元。圖／樂雅樂提供
樂雅樂「秋田和牛排御膳」，每套980元。圖／樂雅樂提供

秋田 日本和牛

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