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茶飲升級！KIRIN生茶換裝、午後の紅茶有無糖與微糖版

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
「Koti Koti」是芬蘭語「溫暖的家」，搭配「午後の紅茶─無糖紅茶」幸福滿滿。圖／KIRIN提供
「Koti Koti」是芬蘭語「溫暖的家」，搭配「午後の紅茶─無糖紅茶」幸福滿滿。圖／KIRIN提供

夏日炎炎，冰涼茶飲大熱門，但緩解酷熱更要清爽少負擔。知名日本茶飲品牌KIRIN台灣麒麟宣布旗下三款飲品全面換裝升級，其中，「KIRIN生茶」以新鮮青綠的茶葉作為視覺主軸，減少包裝面積透出青翠茶湯；茶葉使用100%的日本國產綠茶，茶香更濃郁，尾韻回甘，讓品茗層次也大提升。

除了升級版外，還有限定「KIRIN生茶生級禮盒」抽獎活動，禮盒內附有全新升級的KIRIN生茶一瓶，搭配職人工藝玻璃杯和設計珪藻土杯墊，精裝配備讓品茗體驗更顯雅趣，即日起於生茶官方臉書粉絲團，留言曬圖分享全新升級「喝口生茶」的心得感想，就有機會獲得限定好禮。「KIRIN生茶」全新升級版也於即起在全台全家便利商店、量販通路及電商平台陸續上架。

此外，同樣由內而外嶄新升級的「午後の紅茶─無糖紅茶及微糖奶茶」，無糖紅茶使用被譽為紅茶界香檳的世界三大茗茶之一「大吉嶺茶葉」，採Twin Brew製法，以兩種高低不同的溫度萃取，引出茶葉的香氣及尾韻，用心製成0卡、0糖、高香氣不澀口的無負擔紅茶；微糖奶茶則採用世界三大茗茶之一的「烏瓦茶葉」，甘甜茶湯調和圓潤柔和的牛乳。

近日「午後の紅茶─無糖紅茶」與鐵盒餅乾品牌「KotiKoti家家」合作，攜手推出限定「幸福聯名鐵盒餅乾組」，採用日本原料並融合手工職人精神，讓下午茶時光體驗更加美好。即日起於「KIRIN午後の紅茶」台灣FB官方粉絲團及官方IG，曬照分享並完成指定任務，就有機會獲得「幸福聯名鐵盒餅乾組」。

至KIRIN生茶官方粉絲團，於指定貼文下留言曬圖分享全新升級「喝口生茶」心得，就有機會抽中「KIRIN生茶生級禮盒」。圖／KIRIN提供
至KIRIN生茶官方粉絲團，於指定貼文下留言曬圖分享全新升級「喝口生茶」心得，就有機會抽中「KIRIN生茶生級禮盒」。圖／KIRIN提供

茶葉 日本 奶茶

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