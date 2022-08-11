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夏姿早秋「凝視」系列大膽混搭 形塑後現代新東方主義
秋日總是內省的季度，在溫度變化之際、在季節更迭的一瞬，悄然蛻變。台灣品牌夏姿・陳推出2022年早秋系列，以「凝念（Reminiscence）」為主軸、揉合東西方脈絡，進而融合出後現代的新東方主義。
2022早秋的「凝念（Reminiscence）」全系列，由攝影師陳詠華掌鏡，並帶來優美經典、溫婉轉折、以及濃彩混搭的三個段落章節。素雅俐落的黑白結合了雜色毛呢、蕾絲、雪紡紗，型塑了大時代下女性的堅毅、脫俗與高雅；第二章節則藉由品牌經典的中式設計、精緻手藝，巧妙融入了現代的風格輪廓。當塔夫綢緞、烏干紗、或內含金屬紗線的開版緹花對比上柔軟的蕾絲與雪紡紗，「軟硬兼施」、更為「凝念」系列帶出了清透的結構感。
最後濃烈的紅、黑、綠色則以色彩遞傳了鮮明印象，並透過俐落襯衫、連帽衣與亮片短裙，為原本經典的中式單品帶來活力的變奏。早秋的男裝則同樣延續「凝念」的精神，並嘗試打破框架，大量使用紋布料、防水材質、皮料、緞布、凹凸手感緹花，並以顏色對比與長短單品，賦予原本直筒的男裝輪廓，奢華也愜意的活力可能。
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