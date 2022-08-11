快訊

防資安攻擊 公共電子看板禁用陸製資通產品

考生快來查…大學分發入學今放榜 錄取率預估再創新高

聽新聞
test
0:00 / 0:00

夏姿早秋「凝視」系列大膽混搭 形塑後現代新東方主義

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
「凝念」系列除了在精神意義上有著高度的人性反思，並邀請知名攝影師陳詠華掌鏡。圖／SHIATZY CHEN提供
「凝念」系列除了在精神意義上有著高度的人性反思，並邀請知名攝影師陳詠華掌鏡。圖／SHIATZY CHEN提供

秋日總是內省的季度，在溫度變化之際、在季節更迭的一瞬，悄然蛻變。台灣品牌夏姿・陳推出2022年早秋系列，以「凝念（Reminiscence）」為主軸、揉合東西方脈絡，進而融合出後現代的新東方主義。

2022早秋的「凝念（Reminiscence）」全系列，由攝影師陳詠華掌鏡，並帶來優美經典、溫婉轉折、以及濃彩混搭的三個段落章節。素雅俐落的黑白結合了雜色毛呢、蕾絲、雪紡紗，型塑了大時代下女性的堅毅、脫俗與高雅；第二章節則藉由品牌經典的中式設計、精緻手藝，巧妙融入了現代的風格輪廓。當塔夫綢緞、烏干紗、或內含金屬紗線的開版緹花對比上柔軟的蕾絲與雪紡紗，「軟硬兼施」、更為「凝念」系列帶出了清透的結構感。

最後濃烈的紅、黑、綠色則以色彩遞傳了鮮明印象，並透過俐落襯衫、連帽衣與亮片短裙，為原本經典的中式單品帶來活力的變奏。早秋的男裝則同樣延續「凝念」的精神，並嘗試打破框架，大量使用紋布料、防水材質、皮料、緞布、凹凸手感緹花，並以顏色對比與長短單品，賦予原本直筒的男裝輪廓，奢華也愜意的活力可能。

素雅俐落的黑白，型塑了大時代下女性的堅毅、脫俗與高雅。圖／SHIATZY CHEN提供
素雅俐落的黑白，型塑了大時代下女性的堅毅、脫俗與高雅。圖／SHIATZY CHEN提供
開版緹花手工縫珠背心，34,800元，九分長褲，25,800元。圖／SHIATZY CHEN提供
開版緹花手工縫珠背心，34,800元，九分長褲，25,800元。圖／SHIATZY CHEN提供
針織緹花上衣，27,800元。圖／SHIATZY CHEN提供
針織緹花上衣，27,800元。圖／SHIATZY CHEN提供
夏姿2022年的早秋系列「凝念」，是一次對內的詩意叩問，亦是對外、對社會現象的深層直視。圖／SHIATZY CHEN提供
夏姿2022年的早秋系列「凝念」，是一次對內的詩意叩問，亦是對外、對社會現象的深層直視。圖／SHIATZY CHEN提供
濃烈的紅、黑、綠色則以色彩遞傳了鮮明印象，並透過襯衫、連帽衣與亮片短裙，為經典的中式單品帶來活力變奏。圖／SHIATZY CHEN提供
濃烈的紅、黑、綠色則以色彩遞傳了鮮明印象，並透過襯衫、連帽衣與亮片短裙，為經典的中式單品帶來活力變奏。圖／SHIATZY CHEN提供

品牌 夏姿

延伸閱讀

高級訂製服與珠寶的對話！蕭邦Precious Lace紅寶蕾絲

「賦紅碼」維權後續 河南對4村鎮銀行開始第四批墊付

陳冠希、秦舒培全家福再合體 化身Sacai「潮品集」

許光漢現身FENDI微風信義男裝店 率真魅力秀義式輕奢

相關新聞

全家便利商店推「柚見好秋」預購！文旦禮盒新鮮直送

中秋佳節將至，適逢文旦盛產時期，全家便利商店為推廣在地農產品，攜手行政院農業委員會農糧署推出「柚見好秋」預購活動，網羅台...

巴黎高訂周頂級珠寶 卡地亞風格詠歎萬物之美

旅行，是許多人此刻的想望，Cartier卡地亞全新Beautés du Monde頂級珠寶系列開展一趟非凡旅程，透過珍貴...

昆凌、曾之喬站台Burberry Lola包Bellavita限時店

Burberry為展現經典Lola包款的活力與獨特DNA，過往曾巡迴世界各城市打造期間限定空間，今日則於台北寶麗廣場Be...

身上有數字12配件「12mini冰沙」特價12元！石二鍋送6%點數

迎接暑假旺季，王品旗下的「石二鍋」自即日起將台北民權龍江店打造成首間「生食外帶」新店型，限時推出會員點數6%回饋。另外「...

梁朝偉招牌電眼再現！馬爹利藍帶全新廣告同框法國影帝

法國頂級干邑品牌馬爹利（MARTELL），由創始人尚‧馬爹利（Jean Martell）的曾孫愛德華‧馬爹利（Edoua...

抽雙人機票、送酒杯 涓豆腐化身「濟州美食快閃店」

以豬肉、海鮮等美食，還有自然美景著稱的濟州島，乃是韓國代表性的觀光島嶼。今年夏天，濟州特別自治道與濟州觀光公社，攜手豆府...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。