夏姿早秋「凝視」系列大膽混搭 形塑後現代新東方主義

秋日總是內省的季度，在溫度變化之際、在季節更迭的一瞬，悄然蛻變。台灣品牌夏姿・陳推出2022年早秋系列，以「凝念（Reminiscence）」為主軸、揉合東西方脈絡，進而融合出後現代的新東方主義。

2022早秋的「凝念（Reminiscence）」全系列，由攝影師陳詠華掌鏡，並帶來優美經典、溫婉轉折、以及濃彩混搭的三個段落章節。素雅俐落的黑白結合了雜色毛呢、蕾絲、雪紡紗，型塑了大時代下女性的堅毅、脫俗與高雅；第二章節則藉由品牌經典的中式設計、精緻手藝，巧妙融入了現代的風格輪廓。當塔夫綢緞、烏干紗、或內含金屬紗線的開版緹花對比上柔軟的蕾絲與雪紡紗，「軟硬兼施」、更為「凝念」系列帶出了清透的結構感。