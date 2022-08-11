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賀！台南微型啤酒廠台風造酒 WBA世界啤酒大賽奪2金2銀

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
許承穎（右）和許京穎兩兄弟，創立了台風造酒品牌，多次於世界級賽事獲得肯定。圖／台風造酒提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
許承穎（右）和許京穎兩兄弟，創立了台風造酒品牌，多次於世界級賽事獲得肯定。圖／台風造酒提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台南微型精品啤酒廠台風造酒日前在倫敦舉行的2022年WBA世界啤酒大賽（The World Beer Awards）傳來捷報，以廠內季節特殊限定啤酒——精品咖啡啤酒、花火、春泥和沐樽桶陳IPA，分別拿下2金2銀佳績，可說是得獎機率最高的小批次精品酒廠。其中獲得金牌肯定的精品咖啡啤酒和花火，將於8月25日進入世界決賽，希冀取得世界最佳啤酒榮耀。

WBA世界啤酒大賽（The World Beer Awards）是由知名飲品資源網站 TheDrinksReport主辦，每年共有來自50個國家，2200餘種啤酒報名角逐。口味部分的評選（Taste Winner）分為黑啤酒、調味啤酒、印度淡色艾爾、拉格、無／低酒精、淡色啤酒、酸啤酒、特殊啤酒、司陶特與波特啤酒組、小麥啤酒等9大類，再依細項分類。首輪比賽會先依照國際評審分數選出金銀銅獎項，決賽再從各國優勝啤酒中決選出世界最佳啤酒。

成立於2014年的台風造酒，是由許承穎（Shane）及許京穎（Ryan）兩兄弟所創辦。哥哥許承穎原本攻讀國立成功大學電腦與通信工程研究所，取得博士學位後，卻轉行創業開餐廳，又因喜好葡萄酒，2013年赴法國勃根地農業學院進修，並取得WSET（英國葡萄酒與烈酒教育基金會）葡萄酒認證，回台後常態性舉辦各式餐酒會。

而弟弟許京穎成為釀酒師之前，任職於綠能公司。後來轉赴美國攻讀啤酒釀造，先在芝加哥、擁有百年歷史的美國西伯學院取得釀造文憑，再轉往德國杜門斯學院實習，是當時課堂上僅有的台灣人。

台風造酒每年致力於開發一款常態供應型啤酒，年間不定時推出與季節特殊限定酒，並試圖融入台灣元素，以創造具有辨識度的啤酒酒款。此次獲獎的WBA世界啤酒大賽四款啤酒—精品咖啡啤酒、花火、春泥和沐樽桶陳IPA都是今年特殊酒款。

此次得獎的4款啤酒將慢慢重新復刻，將於台北的MIT_Maggie In Taiwan、小後苑、後院、iCheers愛酒窩，台中精湛酒藏、台南良物肉舖子、振昌洋酒鼓山店，以及澎湖Beacon說酒人等地販售。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

獲得金牌肯定的精品咖啡啤酒，使用罕見的尼泊爾高海拔卡斯奇（Kaski）莊園咖啡豆釀造，售價180元。圖／台風造酒提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
獲得金牌肯定的精品咖啡啤酒，使用罕見的尼泊爾高海拔卡斯奇（Kaski）莊園咖啡豆釀造，售價180元。圖／台風造酒提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
另一金牌酒款花火煙燻艾爾啤酒，帶有豐沛麥芽香，且融合高雅煙燻味，售價180元。圖／台風造酒提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
另一金牌酒款花火煙燻艾爾啤酒，帶有豐沛麥芽香，且融合高雅煙燻味，售價180元。圖／台風造酒提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
台風造酒從國外進口的不同烘焙程度麥芽，用以調和啤酒整體風味。圖／台風造酒提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
台風造酒從國外進口的不同烘焙程度麥芽，用以調和啤酒整體風味。圖／台風造酒提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
許承穎（右）及許京穎兄弟於2014年成立台風造酒。圖／台風造酒提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
許承穎（右）及許京穎兄弟於2014年成立台風造酒。圖／台風造酒提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
銀牌酒款沐樽桶陳IPA啤酒，帶有紅酒酒桶賦予啤酒豐富的花果香氣，展現如雪松、牛奶糖與咖啡香，售價360元。圖／台風造酒提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
銀牌酒款沐樽桶陳IPA啤酒，帶有紅酒酒桶賦予啤酒豐富的花果香氣，展現如雪松、牛奶糖與咖啡香，售價360元。圖／台風造酒提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
銀牌得主春泥泥煤艾爾啤酒，具有飽滿的泥煤氣息，還隱隱飄散絕美的果乾香氣，售價200元。圖／台風造酒提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
銀牌得主春泥泥煤艾爾啤酒，具有飽滿的泥煤氣息，還隱隱飄散絕美的果乾香氣，售價200元。圖／台風造酒提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
不同的啤酒花，可營造出不同的酒香氣。圖／台風造酒提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
不同的啤酒花，可營造出不同的酒香氣。圖／台風造酒提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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