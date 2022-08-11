BBC最受歡迎影集「地球脈動II」音樂會九月開演

英國BBC最受歡迎生態影集「地球脈動II」是目前網路電影資料庫(IMDb)「TV Shows」類別裡評分最高的冠軍影集，去年首度授權來台以「藍色星球II」的海洋生態主題在台灣透過交響樂形式演出，受到各界高度評價，今年這部冠軍影集「地球脈動II」以陸地生態為主題，再度邀請交響樂團現場演奏，九月於台北流行音樂中心演出。

走訪四十個國家、進行超過百次拍攝、耗時兩千多個日子，考驗無數位工作人員的毅力及使命感，「BBC地球脈動II」以高規格、高品質完成這部充滿珍貴畫面的生態影集，本次濃縮影集精華，搭配800吋銀幕、8K高畫質投影，以兩小時的音樂饗宴帶給台灣觀眾全新的「生態畫面」體驗，特邀台灣知名生物學權威 李家維 教授擔任導聆人，為每個片段做生動、趣味的引言，獨特的視覺、聽覺搭配，「放大」觀眾對地球生物的一切觀察與認知，是一場大人小孩都適合觀賞的音樂會，即將在下個月開演，有興趣的觀眾請把握最後購票機會。