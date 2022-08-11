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嬌蘭皇家蜂王乳雙導精華、24K純金粉底 升級推特惠組

聯合報／ 記者劉小川／台北即時報導
嬌蘭全新線上旗艦店買加贈，購買全新皇家蜂王乳雙導精華，贈「皇家蜂王乳修護四件禮」。圖／嬌蘭提供
嬌蘭全新線上旗艦店買加贈，購買全新皇家蜂王乳雙導精華，贈「皇家蜂王乳修護四件禮」。圖／嬌蘭提供

長期研究蜜蜂法國保養品牌嬌蘭，在2022年推出全新升級版的皇家蜂王乳雙導精華，打造最強效款的精華，另外也推出24K純金粉底，搭配兩項強品上市，都推出特惠組，不用等周年慶，現在入手也很划算。

全新升級的皇家蜂王乳雙導精華，經過研究人員深入了解蜜蜂產物，選用純淨白蜂蜜的煥顏功效，結合複合酸打造出煥白拋光精華，溫和代謝角質，還能舒緩肌膚，並以法國烏埃尚島上獨有黑蜂，所孕育烏埃尚島黑蜂蜂王乳，以動態黑蜂修護科技強化修護功效，搭配10種益生菌 強化的蜂蜜生物多重發酵科技，打造緊提修護精華。 而在嬌蘭線上旗艦店購買皇家蜂王乳雙導精華，就送價值2,695元的皇家蜂王乳修護四件禮。

而嬌蘭24K純金光底妝系列，強調內養膚外發光，推出兩款升級粉底液，包括嬌蘭24K純金光透精華粉底，暱稱為金光瓶，以及24K純金持久無瑕粉底，暱稱為金霧瓶，分別呈現出奶油光、柔霧光兩種妝感，並加入高濃度保養活性音子，經過研究有24小時超完美持妝。凡於嬌蘭線上旗艦店或實體專櫃，兩款新粉底，送價值896元的皇家蜂王乳修護保養組。

嬌蘭24K純金光透精華粉底、24K純金持久無瑕粉底。圖／嬌蘭提供
嬌蘭24K純金光透精華粉底、24K純金持久無瑕粉底。圖／嬌蘭提供
嬌蘭24K純金光透精華粉底／35ml／3,550元。圖／嬌蘭提供
嬌蘭24K純金光透精華粉底／35ml／3,550元。圖／嬌蘭提供
嬌蘭全新線上旗艦店買加贈，購買全新24純金底妝，贈「皇家蜂王乳修護保養組」。圖／嬌蘭提供
嬌蘭全新線上旗艦店買加贈，購買全新24純金底妝，贈「皇家蜂王乳修護保養組」。圖／嬌蘭提供
嬌蘭皇家蜂王乳霜導精華／50ml／8,130元。圖／嬌蘭提供
嬌蘭皇家蜂王乳霜導精華／50ml／8,130元。圖／嬌蘭提供
嬌蘭皇家蜂王乳平衡油3G與皇家蜂王乳雙導精華。圖／嬌蘭提供
嬌蘭皇家蜂王乳平衡油3G與皇家蜂王乳雙導精華。圖／嬌蘭提供

蜜蜂 蜂蜜 法國

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