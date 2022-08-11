聽新聞
test
0:00 / 0:00
嬌蘭皇家蜂王乳雙導精華、24K純金粉底 升級推特惠組
長期研究蜜蜂的法國保養品牌嬌蘭，在2022年推出全新升級版的皇家蜂王乳雙導精華，打造最強效款的精華，另外也推出24K純金粉底，搭配兩項強品上市，都推出特惠組，不用等周年慶，現在入手也很划算。
全新升級的皇家蜂王乳雙導精華，經過研究人員深入了解蜜蜂產物，選用純淨白蜂蜜的煥顏功效，結合複合酸打造出煥白拋光精華，溫和代謝角質，還能舒緩肌膚，並以法國烏埃尚島上獨有黑蜂，所孕育烏埃尚島黑蜂蜂王乳，以動態黑蜂修護科技強化修護功效，搭配10種益生菌 強化的蜂蜜生物多重發酵科技，打造緊提修護精華。 而在嬌蘭線上旗艦店購買皇家蜂王乳雙導精華，就送價值2,695元的皇家蜂王乳修護四件禮。
而嬌蘭24K純金光底妝系列，強調內養膚外發光，推出兩款升級粉底液，包括嬌蘭24K純金光透精華粉底，暱稱為金光瓶，以及24K純金持久無瑕粉底，暱稱為金霧瓶，分別呈現出奶油光、柔霧光兩種妝感，並加入高濃度保養活性音子，經過研究有24小時超完美持妝。凡於嬌蘭線上旗艦店或實體專櫃，兩款新粉底，送價值896元的皇家蜂王乳修護保養組。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言