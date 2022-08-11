嬌蘭皇家蜂王乳雙導精華、24K純金粉底 升級推特惠組

長期研究蜜蜂的法國保養品牌嬌蘭，在2022年推出全新升級版的皇家蜂王乳雙導精華，打造最強效款的精華，另外也推出24K純金粉底，搭配兩項強品上市，都推出特惠組，不用等周年慶，現在入手也很划算。

全新升級的皇家蜂王乳雙導精華，經過研究人員深入了解蜜蜂產物，選用純淨白蜂蜜的煥顏功效，結合複合酸打造出煥白拋光精華，溫和代謝角質，還能舒緩肌膚，並以法國烏埃尚島上獨有黑蜂，所孕育烏埃尚島黑蜂蜂王乳，以動態黑蜂修護科技強化修護功效，搭配10種益生菌 強化的蜂蜜生物多重發酵科技，打造緊提修護精華。 而在嬌蘭線上旗艦店購買皇家蜂王乳雙導精華，就送價值2,695元的皇家蜂王乳修護四件禮。